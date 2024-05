En este sentido, en el encuentro que se desarrolló el martes 28 de mayo, participaron de la comisión los concejales Elizabeth Romanelli (UP), Carlos Ticó (UP), Heber Zella (UP), Ignacio Moreno Hueyo (EV) y Estefanía Leyes (EV) y estuvieron como invitados, para tratar estos temas específicos, la secretaria de Turismo, Natalia Trejo, y el secretario de Gobierno, Enrique Rivero.

La Secretaria de Turismo presentó la oferta turística que tiene la localidad y, según las estadísticas que manejan desde su área, actualmente hay 4800 plazas distribuidas entre 170 alojamientos. Por otro lado, tienen registrados alrededor de 1200 cubiertos y contabilizaron entre 20 y 25 camionetas que ingresan diariamente a la localidad con el servicio de full day. Con estos y otros datos que se recaban desde la Secretaría se buscará incentivar rubros que sean escasos o inexistentes.

Por otro lado, Trejo manifestó que en este momento el Ente Mixto de Turismo de El Chaltén no está conformado. Este organismo fue creado a través de la ordenanza número 110/2019 con el objetivo de establecer un plan estratégico de planificación turística que defina los lineamientos, de manera articulada, entre los sectores público y privado.

Las reuniones para el tratamiento de la tarifaria y el nuevo Código Fiscal se realizarán todos los martes a las 10 horas en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de El Chaltén. Las comisiones son abiertas y públicas, por lo que cualquier vecino y vecina puede presenciarlas.