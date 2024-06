Sorteo de octavos de final de Copa Sudamericana 2024: todos los cruces

El sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024 se realizó este lunes 3 de junio en Luque, Paraguay y de esta manera se conoció el orden de los partidos de la fase final del certamen con algunos cruces que prometen mucho teniendo en cuenta los equipos que clasificaron.

Octavos de final

Fortaleza de Brasil vs. Ganador playoff G.

Corinthians vs. Ganador playoff A.

Belgrano de Córdoba vs. Ganador playoff B.

Racing vs. Ganador playoff H.

Sportivo Ameliano de Paraguay vs. Ganador playoff E.

Cruzeiro vs. Ganador playoff E.

Independiente Medellín de Colombia vs. Ganador playoff C.

Lanús vs. Ganador playoff F.