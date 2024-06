Aranda: “Con esto estamos hipotecando el futuro de nuestros nietos”

En la jornada de este lunes, autoridades del Ejecutivo mantuvieron un encuentro con representantes del sector económico y comercial de la provincia donde se abordó el proyecto de ley de creación de la empresa productora de alimentos en Santa Cruz que impulsa el gobernador Claudio Vidal.

La presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (CCIARG), Cristina Aranda, dialogó con EL MEDIADOR sobre la situación de los comercios de la ciudad. “Con una nueva preocupación, hemos tenido reunión, cuando escuchas uno de los objetivos de esta sociedad se escucha muy bien y parece que viene a cubrir una necesidad. Pero cuando se analiza en profundidad, ahí viene la preocupación”, cuestionó.

“Esta propuesta dura 99 años, con lo cual, podemos poner nuestra confianza en el gobernador, pero no sabemos qué hará el que sigue. Se hará con dinero de la provincia, lo que nosotros objetamos es el objeto social porque van a poder actuar sobre la parte agropecuaria, pesquera, comercial, desarrollo inmobiliario, exportación e importación. Van a poder actuar en todos los rubros”, contó.

Prosiguió: “Esto va ser constituido por tres directores que van a poder renovarse cada tres años o indefinidamente, si se hace memoria, una presentación en menor escala, pero con el mismo objetivo tuvo el intendente Grasso, la Cámara y la Federación tuvo la misma postura, porque crea una competencia absolutamente desleal porque no pagaría impuestos”.

“Hemos mantenido reuniones, todavía está en comisiones en la Cámara de Diputados, nos reunimos con el ministro de Producción. El contexto si se lo mira en general, es preocupante, tenemos asociación de productores en Los Antiguos, que para nosotros se verían perjudicados. Pedimos una política de acompañamiento al sector privado que todavía no la hemos tenido. No vamos a cambiar de idea, nosotros votamos a un gobernador, no a un empresario”, consideró.

“La realidad es que, a lo largo del tiempo, estamos hipotecando el futuro de nuestros nietos, porque una empresa del estado que tenga tanta amplitud de rubros es muy peligroso. Creemos que este no es el momento, el Estado no debiera manejarse de la parte privada”, cerró.