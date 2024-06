Dónde jugará la Selección Argentina en la Copa América 2024

La Selección Argentina, luego de tanta espera, volverá al ruedo en una competencia de importancia y defenderá el título en la Copa América 2024. Sin lugar a dudas un torneo con un condimento especial ya que podrá ser el último de Lionel Messi con la camiseta Albiceleste.

El equipo de Lionel Scaloni integrará el grupo A con la obligación de defender el título obtenido en 2021. Allí se medirá ante Canadá, Chile y Perú: una fase que parece accesible pero tendrá toda la complejidad que caracteriza al fútbol sudamericano con todo su dinamismo y sorpresas históricas.

LAS SEDES DÓNDE JUGARÁ ARGENTINA LA FASE DE GRUPOS DE LA COPA AMÉRICA

La Albiceleste jugará el partido inaugural contra Canáda: será el 20 de junio en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

El martes 25 de ese mismo mes chocará en la segunda fecha frente a Chile en el MetLife Stadium, Nueva Jersey.

Y el sábado 29 cerrará la fase de grupos ante Perú en el Hard Rock Stadium, Miami. Un encuentro que puede terminar de definir todo de cara a los partidos de eliminación directa.

TODAS LAS SEDES DE LA COPA AMÉRICA 2024

Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada

AT&T Stadium, Arlington, Texas

Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina

Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas

Exploria Stadium, Orlando, Flórida

GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri

Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Flórida

Levi’s Stadium, Santa Clara, Califórnia

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia

MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey

NRG Stadium, Houston, Texas

Q2 Stadium, Austin, Texas

SoFi Stadium, Inglewood, Califórnia

State Farm Stadium, Glendale, Arizona

