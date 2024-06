La Juventud Radical Santa Cruz preocupada por las escuelas de la provincia

Solano Cruz, vicepresidente de la JR Santa Cruz, destacó que es inaceptable que el gobierno provincial no realice controles más rigurosos y profundos en las infraestructuras de los colegios:

"¿Qué estamos esperando, que tengamos una tragedia? Ya hemos tenido muchos incidentes. Se derrumbó el acceso a una escuela y se produjeron numerosos hechos. Tenemos que tomar medidas de forma urgente", remarcó Cruz.

Cruz expresó que es inaceptable lo que está sucediendo en la provincia en relación con las escuelas: "Sabemos que venimos de 30 años de un gobierno que destrató a los jóvenes y a las escuelas, que no puso una mirada sobre la educación y que no cuidó las escuelas. Pero no podemos seguir esperando, este es un tema urgente que requiere acciones y presupuesto.”

El incidente en la Escuela N°19 de Río Gallegos, donde un pedazo de techo se desplomó, provocó que tres estudiantes resultaran heridos. Este suceso es sólo uno más en una serie de problemas que han afectado a las instituciones educativas de la provincia. Según Cruz, la falta de mantenimiento y la desidia por parte del gobierno provincial son las principales causas de estos incidentes, que ponen en riesgo la integridad de los estudiantes y el personal educativo.

Además, los padres y docentes también han manifestado su preocupación y han exigido soluciones inmediatas. A través de diversas protestas y reclamos, han solicitado al gobierno provincial que realice las inversiones necesarias para garantizar que las escuelas sean espacios seguros y adecuados para el aprendizaje.

La Juventud Radical, por su parte, ha propuesto la creación de un comité de emergencia que se encargue de evaluar y reparar de manera urgente las infraestructuras escolares. Este comité estaría compuesto por técnicos especializados en construcción y mantenimiento de edificios, representantes de la comunidad educativa y funcionarios del gobierno.

Finalmente, Cruz enfatizó la importancia de que se destinen los recursos necesarios para solucionar estos problemas: "No podemos permitir que nuestros jóvenes sigan asistiendo a escuelas en estas condiciones. Es fundamental que el gobierno provincial asuma su responsabilidad y garantice un entorno seguro y adecuado para la educación de nuestros niños y jóvenes. La educación debe ser una prioridad, y no podemos seguir postergando las soluciones a estos problemas urgentes."

La situación de las escuelas en Santa Cruz requiere una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades, para evitar futuros incidentes y asegurar que todos los estudiantes puedan recibir una educación de calidad en condiciones seguras.