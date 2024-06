Se implementó el sistema de caravanas asistidas en las rutas de Santa Cruz

Lo dijo el Secretario Adjunto Camioneros Santa Cruz, Cristian Pérez, habló sobre la asamblea que tuvo lugar este jueves en la ciudad de Buenos Aires donde se decidió ir a un paro nacional en caso de que el Gobierno mantenga su postura de no homologar la paritaria. "Para subir las tarifas un 600% no hay ningún problema, para subir los salarios de los trabajadores no se puede”, dijo.