El ex presidente del Centro de Veteranos de Guerra “Soldado José Honorio Ortega”, Fernando Alturria, se sumó a las actividades organizadas por el Poder Ejecutivo Provincial para conmemorar el 214° aniversario de la Revolución de Mayo y, en ese contexto, respecto a la fecha patria, consideró que “hay que festejarlo siempre” porque a partir de ese día de 1810 “empezamos a ser el país que hoy tenemos”.

Lo dijo el Secretario Adjunto Camioneros Santa Cruz, Cristian Pérez, habló sobre la asamblea que tuvo lugar este jueves en la ciudad de Buenos Aires donde se decidió ir a un paro nacional en caso de que el Gobierno mantenga su postura de no homologar la paritaria. "Para subir las tarifas un 600% no hay ningún problema, para subir los salarios de los trabajadores no se puede”, dijo.