En el Casino de Río Gallegos, el 7 de julio de 2022, Antonio Miranda hizo 10 jugadas con $6.000 y la máquina le arrojó la cifra millonaria. Toda la alegría en aquel momento desapareció cuando una empleada del casino le dijo que los $100.000.000 que había ganado no existían, y justificó que había sido un error del sistema. Hasta hoy, las autoridades del Casino de Río Gallegos aún no le pagaron y alegan que la máquina tenía un error.

A dos años del hecho, en estudios de Tiempo FM, estuvieron presentes Dr. Gustavo Insaurralde, abogado y Antonio Miranda, ganador de $100 millones en el Casino. El Dr. Gustavo Insaurralde, dialogó con EL MEDIADOR y sostuvo: “Serán dos años de un suceso único en el país por el monto que hablamos y por las características del caso que tomo dimensión a nivel nacional e internacional. Todavía no tenemos respuesta o un ofrecimiento, o un inicio de negociación por parte del Casino”.

“Sabíamos que iba a ser difícil por quien nos enfrentamos, sabemos que es una empresa grande, y apelábamos a la empatía de la empresa porque le tocó a Antonio, pero le podía pasar a cualquier persona”, enfatizó.

En tanto, agregó: “Hubo un acercamiento con los abogados de la empresa, hicieron un ofrecimiento irrisorio, y quedamos ahí. Se estancó ahí, hubo cartas a documento, a Antonio lo amedrentaron y le dijeron que si iniciaba acciones legales al Casino iba a perder todo. La situación cambio para mal porque Antonio cayó en un pozo depresivo, perdió su trabajo, tuvo un accidente laboral”.

Luego, tomó la palabra Antonio quien contó cómo vive por estos momentos: “En estos momentos estoy bien, en cuidado de mi madre, tengo problemas de salud, de presión, nunca tuve problemas de salud hasta que me pasó. Un maltrato del Casino, amenazas, les pregunté a mis abogados si nos pueden hacer algo, y no pueden. Yo nunca fui de mala fe, fui a pasar la máquina como cualquier vecino y me salió el premio”.

Por su parte, el letrado de Antonio puntualizó: “Ellos tienen que hacerse cargo del error, no el usuario. Nosotros planteamos que el error existió, pero ese error se tiene que hacer cargo la empresa. Si la máquina estaba fallando o alguien falló en esa cadena de control o mantenimiento”.

En la ciudad de Río Gallegos se desarrollará esta semana una audiencia clave: “Ahora el 27 tenemos una audiencia de conciliación, ya se notificaron a las partes, hay una audiencia previa donde el juez decidirá si arrima una propuesta a las partes. En caso de que no haya propuesta o conciliación el juicio seguirá adelante”.

En este sentido, Antonio contó sus expectativas de cara a esta audiencia que será el próximo 27: “Tengo esperanzas”.