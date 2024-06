“Vamos a trabajar en conjunto con todos los entes nacionales y provinciales, para poder llegar rápidamente a los lugares en donde están teniendo muchos problemas, varias localidades y particularmente los estancieros”, dijo.

Sandra Gordillo indicó que mediante gestiones realizadas por la Provincia, a Nación, este lunes está llegando a la provincia, el jefe de Operaciones de Protección Civil Nacional, Martín Guerra, “con ellos estaremos activando todos los entes nacionales, y los recursos que necesitamos como provincia”.

Luego destacó el acompañamiento del Ejército Argentino que “ya viene trabajando con 28 de Noviembre, abriendo accesos a las estancias y llegando a los residentes para poder conocer su situación actual".

Hoy la tarea avanza, están “tratando de abrir los accesos a las estancias y como se estaba complicando, se pidió armar el COE para poder trabajar con más recursos”.

Sobre las recomendaciones sobre los días venideros por el frío extremo con caída de nieve, Sandra Gordillo aconsejó salir “sólo si no es necesario”. Sobre los hogares, enconmendó “tener precaución con las calefacciones, ventilar y a la vez tener cuidado de no poner ropa cerca de los calefactores, y no salir a la ruta de noche”, pidió mucha responsabilidad a la comunidad.

Para finalizar, Gordillo recordó las vías de comunicación para avisar ante cualquier emergencia: Protección Civil el 103, Bomberos el 100 y para consultar el estado de las rutas Vialidad, y Seguridad Vial en sus canales oficiales.