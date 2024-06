Griselda Sandoval: “Tengo una lógica de vida diferente que no encaja con la política”

Días atrás, mediante una nota enviada el martes 18 de junio a la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante Abigail Mazú, Griselda Sandoval informó que renuncia a su banca. “Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de presentar mi renuncia a la banca de concejal del Lema Por Santa Cruz, sublema Es Ahora Santa Cruz, de forma indeclinable, solicitando sea incorporada en la próxima sesión ordinaria”, expresó en el documento.

“Yo trabajaba ad honorem, porque trabajo en la universidad, y son 24 años que trabajo en la universidad y seis meses trabajé ad honorem. Tengo una lógica diferente, tengo 54 años y tengo el chip puesto diferente, intenté seguir. Tengo una lógica de vida diferente que no encajan con la política”, explicó a EL MEDIADOR.

Y ejemplificó: “Como el tema del asistencialismo, las notas que llevaba al Consejo con cuestiones de mociones, tengo mi manera de pensar. No es la misma lógica con la que se manejan en política. No hablo de un sector en especial sino en general”.

Luego, reflexionó sobre su paso por la política en estos seis meses: “No me arrepiento, estoy empezando a escribir un libro sobre la política desde adentro, a mí no me la contaron. Creía en esto de poder cambiar, pero me sentí muy sola, es difícil de modificar. No me arrepiento, fue una etapa de aprendizaje”.

“Por respeto hacia las personas que me votaron, voy a seguir trabajando desde mi ámbito que es el universitario. Pude visualizar cosas que no veía. Siento que mi granito de arena lo puse, voy a seguir trabajando desde el ámbito educativo”, puntualizó la exconcejal de Río Turbio.

Consultada por la realidad de la educación pública: "Estoy en defensa de la universidad pública, soy defensora de la educación en sí, es la herramienta más importante que el ser humano tiene para crecer y empoderarse en la vida".

"Si bien se trabaja en el Gobierno Provincial en cuestiones edilicias, bastante abandonada ha estado. Son otros tiempos, yo esperaba ver cambios más rápidos y no los veo", reflexionó al finalizar.