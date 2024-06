El ministro de Gobierno, Pedro Luxen, dialogó con LU14 Radio Provincia y se refirió a diversos temas. En principio, abordó el abastecimiento de gas envasado en Santa Cruz, donde la empresa SURGAS planteó el cierre por los feriados del último fin de semana: "Su actividad es esencial y deben dejar una guardia para prestar servicios a la comunidad", subrayó.

“Justo esos días fueron los más fríos en la provincia, tuvimos Pasos Fronterizos cerrados por ese motivo, o incluso vecinos que necesitaban recargar sus garrafas, su responsabilidad empresaria dejó mucho que desear, a través del área de Comercio del Ministerio de la Producción tuvimos, prácticamente, que exigirles que abran, era un momento muy delicado y debían tener abiertas sus puertas", detalló.

En este escenario, además, se vieron perjudicados por la falta de gas los Puestos Fijos de Vialidad Provincial, escuelas rurales, Pasos Fronterizos y diferentes estancias que tenían acceso: "Mientras nosotros nos encontrábamos trabajando en conjunto con el Ejército, Gendarmería y Prefectura, Vialidad Nacional y provincial por la delicada situación, nos enterábamos de esto, por eso reiteramos la mayor de las responsabilidades".

Seguidamente al ser consultado por la posibilidad de tener otras empresas del mismo rubro dijo que "es algo sano contar con competencia, los hechos que vivimos pasan por que son monopolios y desde el Ministerio de la Producción daremos la apertura al llamado de empresas que ofrezcan sus servicios", sostuvo Luxen y mencionó que ayer recién se pudo abastecer a los Pasos Fronterizos.

Luxen recordó que el Gobierno Provincial asistió a los vecinos de los barrios aledaños que no tienen gas natural, a quienes se los proveyó de carbón, leña y alimentos.

Luego, el titular de la cartera de Gobierno, agradeció la labor del Ejército Argentino que se encuentra realizando trabajos en las estancias de la provincia. "Hace días que con sus equipos pesados han abierto caminos y han podido ingresar a las estancias, a los lugares más complicados por la nieve. Nuestro gran Ejército Argentino brindó asistencia a las personas que estaban en los campos, había nieve y luego escarcha y eso está complicando claramente la hacienda, los caminos, los ingresos, la conectividad, ya la provincia se encuentra en emergencia climática y agropecuaria".

En tal sentido, Luxen dijo que "todavía no se ha podido tener un relevamiento certero de los establecimientos rurales, obviamente la presencia de la nieve no les ha permitido el ingreso a sus campos, sin embargo, haciendo una comparación con la nevada del año 1995, hoy ya tenemos ese fenómeno en un 70% los campos, el problema quizás no están focalizado, pero para el sector ganadero es un poco más complejo".

"La emergencia -agregó- nos va a servir no solamente para contar con los recursos, sino para atender cuestiones urgentes que se han originado por el frio extremo y las temperaturas de bajo cero. La caldera vieja del Hospital Regional Río Gallegos reventó, y los mismo pasa con los establecimientos educativos que tienen 20 artefactos y son de marcas distintas, lo que genera que busquemos adecuados repuestos y arreglos específicos. No se hizo un trabajo uniforme con los elementos de calefacción, así que todo cuesta y nosotros estamos atrás de todo ello", profundizó para cerrar.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública y Medios/LU14 Radio Provincia de Santa Cruz