Acusaciones mutuas y escándalo: polémica sesión en Diputados

Lo que ocurrió este jueves en el recinto de la Cámara de Diputados de Santa Cruz no tiene antecedentes. En el inicio de la sesión ordinaria, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Eloy Echazú, planteó que era "inconstitucional" que el vicegobernador Fabián Leguizamón ocupara la presidencia ya que se encontraba a cargo del Poder Ejecutivo Provincial, como gobernador interino, porque el actual mandatario Claudio Vidal se encontraba fuera de la provincia. El detalle legal está claramente tipificado en el artículo 117° de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz que expresa: "El Poder Ejecutivo tiene por sede la capital de la Provincia. El ciudadano que lo ejerza debe residir en ella. Podrá ausentarse transitoriamente del territorio provincial pero deberá comunicarlo a la Cámara, dejando a cargo del despacho al Vicegobernador o, en ausencia de aquél, a quien corresponda conforme al artículo 115. Si el periodo de ausencia fuere superior a quince días, durante el mismo se conferirá el ejercicio del cargo al Vicegobernador".

El diputado Echazú le pidió al Vicegobernador el instrumento legal respectivo, establecido en la Constitución, pero en respuesta a esta situación, Leguizamón indicó que "no tenía ningún instrumento legal que lo dejara en esa posición, por lo que debía cumplir su rol de presidente de la Legislatura sin ningún inconveniente". Fue más allá a través de sus redes sociales donde escribió: “Acostumbrados a boicotear la representación democrática, la minoría kirchnerista utilizó tecnicismos según su propia conveniencia con la clara intención de dejar a los diputados de Por Santa Cruz en minoría parlamentaria”, expresó. Sin embargo el Bloque de Por Santa Cruz tiene mayoría en el recinto de la Legislatura.

Desde Unión por la Patria los legisladores alertaron que el Vicegobernador transgredió las reglas y hasta lo acusaron de "autoboicotear la sesión" porque al oficialismo no le daban las manos en el recinto para el tratamiento de algunas leyes, entre ellas la designación de la nueva presidenta del Tribunal de Cuentas de la provincia.

“Lo que paso es ilógico, el Vicegobernador no puede presidir la sesión porque no está el gobernador en la provincia, es algo fehaciente, él mismo (Leguizamón) lo reconoció” pero, además, “dijo que no había instrumento legal" aseveró Echazú. "Es inconstitucional, el vicegobernador no puede estar presidiendo, lo mismo la diputada Iris Rasgido, no puede estar sentada en su banca”.

El diputado Pedro Muñoz de la Coalición Cívica-ARI coincidió en que Leguizamón no podía presidir la sesión, y que Rasgido no podía estar sentada en la que fuera su banca.

Lo cierto es que con fecha 18 de junio de este año, Iris Rasgido envió la Nota 048/2024 al Vicegobernador Leguizamón formalizando su renuncia "a partir del 19 del presente mes" según expresa textualmente en esa misiva. El propio Leguizamón mediante Nota N° 055/2024 enviada a la Secretaria del Tribunal Electoral Permanente, doctora María Florencia González, con fecha 24 de junio, pone en conocimiento de la autoridad electoral que Rasgido ya no ocupará más la banca de diputada a la que fuera electa.

La pregunta es entonces: Qué hacía Rasgido sentada en la sesión de hoy en la que fuera su banca?. Cómo si no faltaran condimentos a la polémica sesión de hoy, se conoció el Decreto N° 0609/24 firmado por el gobernador Claudio Vidal con fecha 24 de junio cuyo artículo 1° acepta la renuncia de Elizabeth Villarroel como presidenta del Consejo Provincial de Educación, y en cuyo artículo 2° designa AD REFERENDUM de la Cámara de Diputados, a Iris Rasgido como nueva presidenta de la cartera educativa. Designada por el propio mandatario provincial como Presidenta del Consejo, hoy Iris Rasgido se sentó como legisladora provincial en la sesión de la Legislatura provincial.

Un corte de luz, "oportunamente" anunciado por Servicios Públicos intentó ayudar a poner fin a una situación que no tiene precedentes en la historia de la Cámara de Diputados provincial. Desde la Secretaría General se ordenó que los empleados se fueran a sus casas. “El vicegobernador nos acusa de boicotear la sesión, pero pareciera más bien que fue un autoboicot, porque sabían que la sesión era ilegal, se iba a judicializar y no tenían las manos suficientes en el recinto” remarcó Echazú.

Pero Leguizamón acusó a la propia oposición por el levantamiento de la sesión, a pesar de que el Bloque de Por Santa Cruz, tiene mayoría: “El kirchnerismo no quiere tratar el proyecto que permitirá armonizar y ajustar la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas (donde atornillados a las sillas archivan las causas de corrupción kirchnerista), el decreto de emergencia climática para preservar la salud pública (los diputados de la minoría no han querido reunirse con autoridades especialistas en el tema), e impedir la creación de ‘Santa Cruz Puede S.A‘ (que también rechazaron rotundamente en comisiones como los anteriormente mencionados)” expresó en la red social Facebook.

“Repudiamos el ataque disfrazado de constitucionalidad sufrido por la diputada Iris Rasgido, electa por el pueblo. La aceptación de su renuncia se encuentra en la justicia aunque han rechazado el mismo procedimiento que utilizó Pablo González siendo presidente de la Cámara de Diputados” y añadió: “Una provincia decente es imposible con los impresentables de siempre. Necesitamos funcionarios decentes, que breguen por los intereses de los santacruceños y entiendan que ya no pueden llenarse los bolsillos a costa del trabajo del pueblo”.

Mientras todo esto sucedía, los diputados de Unión por la Patria permanecían en sus bancas denunciando que no había ningún instrumento legal que informara que la sesión se había levantado. Fue el propio bloque de Vidal en la Legislatura el que pidió el cuarto intermedio, del que nunca se volvió. A la tarde noche, el gobernador regresaba a la provincia en avión, para intentar poner orden y acomodar una situación que su Vicegobernador no supo manejar.