Rescinden contrato a once empleados del Parque Nacional Los Glaciares

“Hoy tomamos conocimiento de 11 despidos nuestro Parque Nacional Los Glaciares”, informó la delegación de ATE El Calafate al dar a conocer la decisión del organismo.

Días atrás Ahora Calafate informó sobre una reunión entre las autoridades de Parques Nacionales y representantes del gremio, quienes alertaron el inminente despido de 80 trabajadores en varias dependencias, aunque aún no se conocían mayores detalles.

Desde Parques Nacionales informaron recientemente que son 71 los contratos que caen desde hoy, totalizando una reducción de 206 puestos de trabajo desde el inicio del gobierno de Milei.

En esta oportunidad el recorte pega fuerte en el PN Los Glaciares, donde hay once trabajadores que pierden su fuente laboral. “Si no retrotraen la decisión, no habrá servicio de maestranza (ya que despidieron a las 3 compañeras que prestaban dichas funciones) y en Mantenimiento no podrán garantizar las tareas correctamente (5 trabajadores despedidos)”, alerta ATE El Calafate.

Afirma el gremio que los trabajadores cesados en su vínculo laboral se enteraron hoy mismo “sin previo aviso”, ya que no pudieron fichar por “fueron removidos de la base de huellas digitales”.

La tensa situación se da en coincidencia con la llegada a El Calafate del nuevo intendente del PN Los Glaciares, Horacio Pelozo “con quien nos reunimos hoy y que aún no cuenta con firma habilitante”, agrega el comunicado.

Ahora con esta confirmación el gremio se declaró en estado de alerta y movilización analizando medidas a tomar para intentar revertir la decisión superior.

