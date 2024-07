Camión varado en estancia Los Viejos fue rescatado con éxito

El profesor de danzas F M fue excarcelado y puesto en libertad, alojándose en la ciudad de Perito Moreno con causa juratoria, debiendo cumplir estrictamente 2 visitas a la comisaria y usar tobillera electrónica, pero lamentablemente al no haber stock en el Centro de Monitoreo Dual de Zona Norte, no hay control para el acusado de corrupción de menores, poniendo en riesgo a la comunidad peritense.

Lo dijo el Secretario Adjunto Camioneros Santa Cruz, Cristian Pérez, habló sobre la asamblea que tuvo lugar este jueves en la ciudad de Buenos Aires donde se decidió ir a un paro nacional en caso de que el Gobierno mantenga su postura de no homologar la paritaria. "Para subir las tarifas un 600% no hay ningún problema, para subir los salarios de los trabajadores no se puede”, dijo.