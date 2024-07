Fernández rechazó el proyecto de Aberastain: "No cuenta con el aval de la docencia"

Este miércoles 3 de junio, las autoridades del Consejo Provincial de Educación y los dirigentes de la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y la Asociación del Magisterio de la Educación Técnica (AMET) se reunirán a las 17:00 horas para darle continuidad a la reunión paritaria que pasó este martes a un cuarto intermedio.

Javier Fernández estuvo en diálogo con EL MEDIADOR y precisó: “Pasó a un cuarto intermedio para hoy a las 17 horas, donde formalizarían una propuesta, por mandato de Congreso lo que venimos solicitando hace tiempo atrás es que el salario del docente del recién ingresante esté acorde a la Canasta Básica, es el objetivo central”.

“Siempre teniendo algunas premisas, que sean al básico, sin cifras en negro. A través de los años hemos podido mantener esa premisa que beneficia a nuestros jubilados. Es importante señalar que ayer se ha entregado un trabajo que ordena el escalafón docente”, señaló.

En otra línea, el Secretario General de ADOSAC opinó sobre la cláusula gatillo: “El año pasado con la cláusula gatillo veníamos de un piso tan bajo, que realmente no impactó como nosotros hubiéramos querido, además fue impuesto por decreto no había posibilidad de diálogo. No fue proporcional para todos los cargos, que es lo que pretendemos corregir ahora”.

“Comenzamos este año con un 60% del salario alejado de la Canasta Familiar, esta brecha se achicó a un 37% con los aumentos que tuvimos este año. Nosotros tenemos claro que el último aumento que se consiguió fue parcial”, deslizó Fernández.

ADOSAC rechaza el proyecto del diputado Aberastain

En otro aspecto, Fernández criticó el proyecto de ley del diputado provincial Aberastain para que funcionarios públicos puedan trabajar como docentes: “Vamos a dejar claro que este proyecto no cuenta con el aval de la docencia en la provincia. Nosotros cuestionamos este tipo de proyectos, porque tocar cuestiones laborales como pasó años atrás, no compartimos este tipo de decisiones e insistimos que cualquier discusión salarial, laboral y previsional que afecta al sector pase por la paritaria, en nuestras asambleas y en el Congreso. No forma parte de nuestra discusión”.

“Hacen falta docentes, pero que se dediquen a lo que tengan que dedicarse, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia. Eso requiere un trabajo importante, no se puede estar en dos lugares a la vez, no compartimos el espíritu, no es superativo. Insistimos en que no vamos a acompañar”, aseveró al finalizar.