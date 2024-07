Daniel Peralta sobre la reforma de la Ley 500: "Puede traer consecuencias legales para el Ejecutivo”

Este martes, diputados provinciales aprobaron el proyecto N° 032 del Ejecutivo Provincial para la reforma de la Ley 500 mediante el cual se modifican y armonizan los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Cruz.

En este sentido, se establece que los miembros del Tribunal serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados, debiendo uno de los vocales ser propuesto por el partido político que constituya la primera minoría de la Provincia, y estarán en sus funciones hasta finalizar el mandato de quien los designó, salvo el miembro nombrado a propuesta de la minoría política que durará dos años.

Quien se expresó al respecto fue el diputado provincial, Daniel Peralta, quien en diálogo con EL MEDIADOR dijo: “La ley habilita que el gobernador pueda cambiarla por nuevas designaciones, la ley es hacia adelante nunca hacia atrás, con lo cual estas personas fueron designadas por otra ley que ya no existe. Yo no sé si el gobernador tomará la decisión de apartarlas o no, pero si se avanzó sobre este tema hay una predeterminación. Tocar la movilidad de esta forma puede traer consecuencias legales”.

Prosiguió: “En estos casos, basados en esto, puede traer problemas al Poder Ejecutivo, por eso quise dejarlo plantado. Sabía que la ley se iba a sancionar, hoy Claudio tiene mayoría en la Cámara para modificar aquellas leyes que cree inconvenientes, eso es a mi juicio para algunos casos positivo. Los equilibrios siempre son importantes”.

“En lo personal, no me gusta la judicialización de la política, no me gustan las denuncias cruzadas permanentemente, eso desmerece la política. Si hay un delito o una cuestión que exceda el marco de la Constitución hay que denunciarlo, pero demasiado ruido no ayuda al momento feo que vivimos en lo económico y social”, aseveró.

Luego, cuestionó la renuncia del Dr. Carlos Javier Ramos, el titular del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, tras la denuncia penal que realizó el vicegobernador de Santa Cruz: “No me gustan las renuncias sin fundamento de nadie, al Dr. Ramos lo designe yo, porque consideré que tenía las condiciones necesarias para llevar adelante el cargo. No fue tan cuestionable su gestión, pero hubo un pedido de juicio político por parte del vicegobernador y una denuncia penal y Carlos se fue, yo me hubiera quedado a sostener y defender. Un cargo tan fuerte no ameritaba una salida de esa manera, todavía me estoy preguntando por qué”.

“No está mal tener auditorias cruzadas, pero lo que hay que evitar esa sensación de que se audita y se profundiza en determinadas cuestiones por lo que dijo alguien. Ojalá esta ley sirva para la profesionalización, nadie se opone a eso. El gobernador puede hacer y deshacer en función de lo que se ha votado ayer. Estaba mejor la propuesta de Muñoz que era de seis años, pero no hubo acuerdo y lamentablemente no prosperó”, lanzó al cierre.