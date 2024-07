"Memoria Activa" a 30 años del atentado a la AMIA: “La política en general estuvo ausente”

A días de que se cumplan 30 años del atentado a la AMIA, todavía no hay novedades, detenidos respecto a lo que fue el ataque contra la sede de la mutual judía ocurrido el 18 de julio de 1994.

En este marco, Diana Malamud, integrante “Memoria Activa”, dialogó con EL MEDIADOR y se expresó a 30 años de Memoria Activa: “Uno lamenta que 30 años después no tengamos nada, los niveles de impunidad con los que se ha manejado la justicia y la política argentina es bochornoso, no hay un solo preso por la causa AMIA, y no sabemos a ciencia cierta cómo sucedió y no hay pruebas concretas”.





“La esperanza de que la impunidad no se afinque en esta causa son ínfimas. Cada año que pasa decae mucho porque es muy difícil. Siempre ante un hecho delictivo son las primeras horas, acá pasaron 30 años, es irrisorio pensar que se va a descubrir algo a esta altura”, consideró Malamud.

Vale señalar que la Corte Interamericana condenó al Estado argentino por la impunidad en el caso AMIA, al respecto, deslizó: “Trabajaron para que no sepamos nada, y eso es un delito. La corte responsabilizó al Estado argentino. Se va rever las condenas y absoluciones en la Corte Suprema de Justicia”.

En otra línea, apuntó contra los gobiernos: “Nunca todos son lo mismo, pero en la realidad más allá de una iniciativa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Néstor Kirchner, desde ahí no se ha avanzado. Néstor se había comprometido a través de un decreto por medidas que nunca se han llevado adelante por nadie. La política en general estuvo ausente, nosotros pedimos cambios estructurales en lo que tiene que ver con la información. Si se hubiese cumplido con la ley, hubiese sido suficiente, no hubo ningún juez ni fiscal a la altura”.

“Nosotros estaremos como cada año en la Plaza Lavalle a las 9:30 de la mañana, donde estuvimos diez años, diremos presente y homenajearemos a las víctimas, es un lugar donde uno se siente acompañado en la lucha desigual”, culminó.