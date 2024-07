Viviana Carabajal, vocal por los Pasivos en la Caja de Previsión Social, sostuvo que la decisión implementada por la obra social, recortando de 12 mil a 6 mil el vademécum de medicamentos, golpea fuertemente a los jubilados que son los que mayor demanda tienen. Asimismo, se refirió al pago del bono que la municipalidad de Caleta Olivia abonará a sus empleados, dejando afuera al sector pasivo.

“Recién me llamo un jubilado de Puerto Deseado y me dice, de 11 medicamentos que tomo me dan dos y los otros me salen más de 300 mil pesos, ¿cómo hago si yo no lo tengo?”, relató en el programa El Oso de la localidad de Caleta Olivia Carabajal sobre uno de los planteos surgidos tras la decisión de la obra social.

Aunque el presidente de la CSS, a través de un comunicado, sostuvo que solo se eliminaron medicamentos que se dieron de baja del manual farmacéutico y que afectarán los de uso habitual, la Vocal consideró que se bajaron algunos realmente importantes y criticó la decisión adoptada

“Respeto mucho a las personas, más allá de que a veces no tenemos el mismo trato en cuanto al lugar que ocupamos, pero qué puede saber un contador de cuántos remedios necesita el jubilado y porqué, se supone que hay médicos que están indicando y si él cree que hay un abuso que vaya hacia los médicos que son los que recetan, no que corten siempre el hilo por lo más delgado”, expresó.



Asimismo, hizo un llamado a la comunidad a visibilizar y repudiar estas decisiones que afectan gravemente a los jubilados. “hay que empezar a decirlo clarito, hay que empezar a tomar conciencia y hacer tomar conciencia de lo que nos está pasando porque es muy grave,” afirmó.

En otro orden, tras el anuncio del pago del bono de 60 mil pesos para empleados municipales de Caleta Olivia, indicó que aún no tiene información oficial al respecto, aunque resaltó que si es por única vez y no remunerativo, los jubilados quedan fuera del beneficio.

“Seguimos siendo relegados en todos los sectores, es así y me molesta mucho porque si al compañero en actividad, que cobra el 100% de su sueldo no le alcanza y necesita una ayuda de parte del Estado, imagínense los jubilados que cobramos un porcentaje de ese 100%”, sostuvo.

Finalmente, sobre el pago del 25% de incremento salarial anunciado para el mes de julio señaló que alrededor del 10 de cada mes el organismo recibe las escalas para avanzar con la liquidación, por lo que resulta esencial obtener el instrumento legal antes de esa fecha. (El Caletense)