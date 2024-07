Alejandro Jodar: “El 18 van a ser cinco años de impunidad y desidia por parte de la justicia”

El 18 de julio del año 2019, Zulma Malvar fue hallada sin vida en el patio de su vivienda ubicada en la localidad de Puerto San Julián. A casi 5 años del crimen, la Justicia no tiene sospechosos ni indicios que puedan ayudar a dar con el o los autores del hecho.

Alejandro Jodar, hijo de Zulma Malvar, dialogó con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, manifestó: “El 18 van a ser cinco años de impunidad, de desidia por parte de la justicia. El viernes pasado hubo una audiencia, un testimonial que surgió por parte de la policía”.

“Tenemos que seguir en la lucha por encontrar al asesino de mi vieja, porque en un lugar tan chico, es incomprensible que nadie se anime a hablar”, sostuvo Jodar.

A su vez, enfatizó: “No hay una hipótesis principal, en su momento había surgido un médico muy raro que se había ido a Mendoza, nos llamaban la atención muchas cosas que pasaron con esta persona. Se hicieron las cosas mal, se le hizo un ADN después de tres años, y dio negativo y no investigaron más. Las hipótesis que habíamos propuesto no han avanzado demasiado. Hasta hoy no nos ha llevado a un nombre en concreto”.

"Tenemos que seguir visibilizando a través de las redes sociales, seguir mostrando que no pasa nada con esto. Ojalá en algún momento les pueda dar buenas noticias. Hay mucha gente que está preocupada con todo eso, porque esto no puede quedar así", dijo.

Jodar contó que para el día 18 del corriente mes no realizarán una marcha en esta oportunidad: "En todo este tiempo hicimos marchas, nos dirigimos al juzgado y la fiscalía para que la causa avance más rápido. Es probable que no hagamos una marcha porque el año pasado la pasamos muy mal porque el Juez nos mandó a la policía".