Luis Caputo: "En la competencia de monedas, el peso se va a fortalecer"

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó nuevas definiciones sobre la política monetaria, en las que profundizó sobre lo que ocurrirá cuando se avance en la competencia de monedas, idea que desplazó definitivamente a concepto de dolarización. Además, habló de la relación del peso con el dólar y descartó una devaluación brusca.

"En la competencia de monedas, el peso se va a fortalecer por un problema de escasez", señaló el ministro de Economía, en una extensa entrevista en la que dio varias definiciones importantes, vinculadas al dólar, el cepo cambiario, la inflación y las tarifas, entre otras cuestiones. También habló de las negociaciones con el FMI.

Profundizando sobre la competencia de monedas, y la relación entre el peso y el dólar, Caputo señaló: "La base monetaria amplia es la oferta total de pesos, es el total de los pasivos del BCRA. Y por otro lado tenés la base monetaria común que es el dinero circulante más los encajes. Es de alguna manera la demanda de dinero, los pesos que vos querés tener en el bolsillo. Cuando hay mucha inflación y cuando la tasa es muy alta vos no querés tener ni un peso porque se te desvaloriza".

La demanda de dinero colapsa. Es un poco el escenario que había antes. Ahora, estamos en una situación en la que la demanda de pesos se está recuperando. Que suba la base monetaria es lo que nosotros queremos ver. Si antes tenías 1000 pesos en el bolsillo, ahora vas a querer tener 10.000. Esos pesos que vos tenés ahora, el BCRA ya no los tiene que retirar del mercado y remunerarlos, es decir, no es emisión. Que suba la base es positivo, no negativo", dijo en radio Mitre.

FUENTE: Ámbito.