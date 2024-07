Roquel respondió acusaciones y aseguró que “desconocen la Carta Orgánica”

Un documento que se hizo público, califica de “antidemocrática” la gestión de Roquel y sumado a esto, el diputado Mario Piero Boffi, expresó que “el Comité Provincial de la UCR está acéfalo”.

En diálogo con EL MEDIADOR Roquel, cuestionó: “Boffi dice que está acéfalo, pero no renuncia al cargo que tiene en el Partido como delegado en el Comité Nacional, sigue participando y viajando” y en también fue contra Fabián Leguizamón y Daniel Gardonio, firmantes del documento crítico.

“No me molesta el documento que firmaron, porque lo hizo alguien que se desafilió de nuestro partido, como Fabián Leguizamón y Daniel Gardonio, que fue Presidente de la UCR y renunció”.

Y al respecto, agregó “dicen que somos antidemócraticos, pero cuando Gardonio fue el presidente de la UCR, nunca tuvo intención de que en Caleta haya elecciones”.

“No tengo ningún objetivo personal de querer perpetuarme en la presidencia del Partido”, aseguró Daniel Roquel y manifestó que “todo lo contrario, estamos tratando de solucionar la situación del Comité de Caleta Olivia, que estaba intervenido hace más de cuatro años y convocamos a elecciones” .

En tanto, sobre la impugnación de una de las listas en pugna, el Presidente de la UCR explicó que “Carta Orgánica que, al parecer algunos la desconocen, es muy clara”

“Aquella persona que ocupa un cargo en un partido opositor al radicalismo, no puede ser candidato y eso es lo que ha aplicado la Junta Electoral que está conformada por distintos sectores”, puntualizó Roquel.

Y lo dicho refiere a Juan Ignacio Acuña Kunz, candidato a Presidente del Comité de la UCR en Caleta Olivia por la lista Morada “Proyección Radical”, quién actualmente cumple funciones como secretario de Gobierno de la Municipalidad de esa ciudad.

“Se presentaron la listas y se oficializaron, una vez que se oficializaron no se pueden impugnar, pero sí la Junta Electoral Provincial que funciona como Órgano de Apelación y eso está establecido en nuestra Carta Orgánica”, explicó el presidente de la UCR de Santa Cruz.

Finalmente, Daniel Roquel expresó que no tiene ”ninguna intención de favorecer a nadie. Este documento que no lo comparto y cuestionó nuevamente a los firmantes “uno que fue presidente de la UCR y renunció y que nunca tuvo la intención de que haya elecciones en Caleta Olivia, y otros que no son afiliados a nuestro partido”.