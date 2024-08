El peronismo se moviliza en el encuentro provincial de la militancia

El diputado por Pueblo de Río Gallegos, Eloy Echazú (UXP) destacó la importancia del Encuentro Provincial de la Militancia que se realizará mañana y aseguró que “el militante es un engranaje fundamental” en la política y celebró el espacio de “encuentro y debate”. "Como militantes, estamos activos”, aseguró el legislador en diálogo con el programa EL MEDIADOR y expresó que “el militante es un engranaje fundamental en la base, el club, el barrio es el que está en el territorio”.

Y seguidamente Echazú detalló que mañana se debatirán y analizaron diversos temas, entre ellos la ley electoral, y que asistirán representantes “de toda la provincia”.

“Será una extensa jornada en la que compartiremos, trabajo, debates, charlas y conocimiento”, puntualizó el diputado de Unión por la Patria.

El Encuentro, impulsado por el intendente Pablo Grasso, se realizará mañana a partir de las 10 en el Club Boca, de Río Gallegos y, según reza la convocatoria, “tiene como objetivo principal fomentar un espacio de reflexión y debate sobre la política y el papel que juegan las organizaciones sociales en tiempos de crisis”.

Y al respecto, se plantea además que “situación económica y social en la provincia de Santa Cruz ha generado preocupación en los ciudadanos, lo que hace que este evento sea vital para discutir alternativas y estrategias que fortalezcan la actividad productiva y laboral”.

Por otra parte, el diputado Echazú, se refirió a la extensa sesión de ayer y al nombramiento de la diputada Nieto como integrante del Tribunal de Enjuiciamiento y la situación que se generó a partir de la intención del oficialismo de que sea Piero Boffi.

“El jefe de bloque dijo que fue un error, haber nombrado a Boffi, pero no fue un error, les habíamos planteado que no reúne las condiciones establecida por la Constitución para ser miembro del Tribunal de Enjuiciamiento, debe ser un letrado y Boffi no lo es”, explicó el legislador.

Y en este sentido, Echazú puntualizó que “asumió la doctora Nieto, como corresponde y votada por unanimidad”.