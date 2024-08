Roxana Reyes quiere democratizar los sindicatos

Desde UP cuestionaron la propuesta y el enfoque del tema, reclamaron que se busca atacar y perseguir a los sindicatos y terminaron abandonando la reunión.

Roxana Reyes expuso en la comisión de Legislación laboral, presidida por Martín Tetaz sobre su proyecto para establecer la Ficha Limpia Sindical, ponerle un freno a las reelecciones indefinidas y democratizar los Sindicatos.

La Diputada santacruceña destacó que es un reclamo social devolverle los sindicatos a sus dueños transparentandolos.

Explicó que su iniciativa propone “dar respuesta a miles de trabajadores argentinos que requieren que el rol de las asociaciones sindicales siga su cauce para el cual fue concebido en sus principios qué es la defensa genuina de los derechos de los trabajadores”, debido a que la sociedad argentina “no cree en la dirigencia sindical”.

“Queremos democratizar los Sindicatos, buscamos garantizar que cumplan su rol y defiendan a los trabajadores. Queremos evitar que los sindicalistas perpetúen el poder; generar transparencia y eliminar los vicios de la vieja política sindical. Este proyecto también propone limitar los mandatos, prohibir la reelección indefinida, exigir declaraciones juradas patrimoniales, y asegurar la idoneidad de los candidatos. Buscamos más libertad y más derechos para los trabajadores.” destacó la diputada radical.

La propuesta de Roxana Reyes modifica el artículo 17 de la Ley 23.551 sobre la composición de los órganos de administración y dirección sindical: “Proponemos que pase de 5 a 9 miembros de integración o múltiplo de tres para garantizar la representación de las minorías, siempre que la minoría haya alcanzado el 25% de los votos emitidos”.

Roxana Reyes también busca el cese de la reelección en las asociaciones sindicales: “Hoy tenemos dirigentes sindicales que están 25 y hasta 30 años conduciendo un sindicato. La falta de alternancia es lo que queremos eliminar para que sea totalmente democratizado el sistema”.

“Va tener una sola reelección inmediata y siempre y cuando haya cumplido íntegramente el mandato anterior. En el caso de quienes estén en cumplimiento de su mandato al momento de la sanción de la ley, ese será el primer mandato para la reelección”, precisó, la diputada.





En cuanto al voto, que la ley vigente establece que es directo y secreto, Roxana Reyes propone agregar la obligatoriedad de modo tal de “conseguir mayor participación y hacer que todos los trabajadores se comprometan.”

La propuesta también plantea requisitos sobre la idoneidad, por lo que incorpora la “ficha limpia sindical” que “fundamentalmente apunta a que exista o esté inhabilitado para ejercer los cargos de administración o dirección aquellos que tengan alguna condena en primera instancia”.

Además se agrega la exigencia de presentar la declaración jurada patrimonial en los órganos de dirección y administración y renovarla de forma anual. “Quienes no la presenten serán considerados que incurren en una falta que el Ministerio de Capital Humano estará autorizado a denunciarlo a la justica para pedir la suspensión y cancelación de la personería gremial e, incluso, intervención”, advirtió Reyes.

CRUCES Y ACUSACIONES

La propuesta radical no fue bien recibida por los diputados de Unión por la Patria quienes atacaron rápidamente atacaron la iniciativa dijeron que se busca estigmatizar a los gremialistas y atacar al peronismo.

Apenas terminó la exposición de la diputada Reyes, habló el diputado y secretario adjunto de SMATA Mario “Paco” Manrique (UP) quien dijo: “A mí me gustaría que un proyecto de ley estuviese basado sobre hechos reales y no sobre prejuicio. Quiero saber en qué todas estas modificaciones la diputada cree que va a mejorar la calidad de la Democracia sindical, dado que hoy ya están los mecanismos institucionales de control en todos los procesos electorales que se llevan adelante. En qué va a mejorar, dónde cree ella que va a mejorar y en qué casos porque lo mismo podríamos hablar de la política de la justicia de cualquier otra entidad que es mal vista por la sociedad”.

Roxana Reyes le enrostró que su iniciativa se basa en datos, que demuestran la mala imagen que tienen los gremios en la comunidad y en la necesidad de terminar con los grupos que se perpetúan en un sindicato y cambian los destinos y las misiones del mismo, dejando de representar los intereses de los trabajadores. Dio cuenta por ejemplo de un relevamiento que hizo en 2017 la agencia “Giacobbe y Asociados” donde se llegó a la conclusión que el sindicalismo argentino tenía un 81.6 de margen negativa. “La encuesta abarcó a 2000 personas y ‘corruptos’ fue la palabra que más utilizó la gente para definirlos”, detalló.

Además, argumentó que “una encuesta realizada popor CIGP reveló en el 2023 que el 71.1% de los participantes dijo ‘no confiar en los sindicatos’”, y sostuvo: “Estos son hechos objetivos que puede recabar de estos lugares que hicieron estas encuestas de trabajo; pero sin perjuicio de eso si nosotros estamos tratando hoy en unas horas la ficha Limpia para acceder a cargos selectivos donde decimos que un condenado por delitos graves, por delitos de corrupción, por delitos de abuso sexual, no pueden representarnos y que hay un interés general superior al interés particular de una persona para postularse, con más razón tenemos que ser muy cuidadosos en todo lo que es representación. No se ve cuál es lo negativo en empezar a hablar de la ficha limpia sindical. Es simplemente equilibrar los requisitos y no tenemos que sentirnos agraviados”.

Roxana Reyes también explicó que buscan establecer como requisito indispensable la presentación de las declaraciones juradas de los sindicalistas, para establecer controles y privilegiar la transparencia en el manejo de los fondos.

Desde Unión por la Patria se mostraron contrarios a debatir estas iniciativas y dejaron la reunión sin continuar el debate.