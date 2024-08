La noche del lunes, en el salón de usos múltiples de la Municipalidad de El Calafate en pleno centro de la ciudad, se llevó a cabo la charla técnica e informaciones del evento a todas las nadadoras y nadadores que participarán durante esta semana de esta importante competencia internacional.

De esta manera, se puso en marcha la segunda Edición del evento de natación de invierno del Calendario anual de la International Winter Swimming Association (IWSA), que por problemas con la pileta cambión un poco la modalidad y las reglas.

Las aguas del Lago, frente al glaciar Perito Moreno, fueron el escenario donde nadadores de todo el mundo se hicieron presentes para participar de la Winter Swimming World Cup 2024, una competición que pone a prueba la resistencia de los nadadores en aguas frías y sin traje de neoprene.

Lamentablemente, debieron realizarse cambios de último momento, ya que, según informaron a los medios de la villa, la pileta que traía la organización para el evento, estaba contaminada con moluscos, almejas, algas, caracoles, entre otras especies. Limpiarla en la Bahía no fue posible porque se necesita un protocolo con varios procedimientos y no lo permitieron los tiempos.

Por este motivo, la organización modificó el plan y empezaron a trabajar para sacar el evento adelante y que los más de 140 de deportistas de 14 países que visitan El Calafate puedan ser los protagonistas del evento.

Para tal fin, se diseñó un circuito en las aguas abiertas, pero al no haber pileta la fecha no será puntuable para el campeonato, ya que no cumple con el reglamento de la Asociación Internacional, detallaron.

La actividad continuará hasta el 18 de agosto, tanto en el Parque Nacional Los Glaciares como frente a la costa de la ciudad.

Cabe señalar que con esta fecha la Argentina se une al prestigioso circuito de copas del mundo de natación de invierno, organizando un evento sin precedente frente a un paisaje emblemático como el del glaciar.

Han llegado hasta la villa nadadores de Finlandia, Dinamarca, Islandia, Inglaterra, España, Italia, Francia, Alemania, Chile, Rusia y Marruecos, entre otros.

Las competencias previstas dentro del Parque Nacional iniciaron este martes, y continuarán el jueves y viernes entre las 9 y las 14 horas en el Canal de los Témpanos, sobre la cara Norte del Glaciar Perito Moreno; afectándose la zona costera para la concentración de nadadores e instalación de infraestructura necesaria para la actividad.

En tanto, sobre un sector específico del estacionamiento inferior (última platea) se ubicarán los vehículos que transportan a nadadores y los de seguridad.

“En ningún lugar del mundo se realiza una prueba de natación junto a un glaciar, por eso estamos muy contentos de poder sumarnos al evento mundial y aspiramos a que en algún momento podamos ser la sede de un campeonato del mundo”, detalló el nadador Matías Ola, la cara visible de Nadando Argentina, la asociación civil que organiza el evento y tiene entre sus objetivos promover y acompañar a nadadores argentinos a que puedan desarrollar sus carreras profesionales en el mundo.

Este evento se destaca por su compromiso con el medio ambiente, garantizando cero impacto ambiental mientras se celebra en uno de los paisajes naturales más impresionantes del mundo.

“El objetivo es lograr que Argentina sea sede la World Champions, nosotros ya ingresamos como Argentina, y podremos aspirar a que se realiza cada dos años”, estimó Ola y agregó “elegimos Santa Cruz y el Parque Nacional Los Glaciares porque creemos que es el mejor escenario argentino para esta prueba”.

Ola, nadador tucumano, que ha competido en todo el mundo, destaca la importancia de desarrolla este evento que cuenta con gran apoyo de las empresas privadas de El Calafate.

