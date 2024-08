El Proyecto de Resolución presentado en la Cámara de Diputados de la Nación con el acompañamiento de un nutrido número de legisladores nacionales, se basa en la preocupación que generan para el sector turístico estudiantil las nuevas reglamentaciones relacionadas a los viajes de estudios y a los viajes de egresados, como así también las cuestiones relacionadas a las garantías que tienen los turistas-usuarios o sus representantes legales en los casos de incumplimiento contractual, teniendo en cuenta el esfuerzo económico que realizan las familias para que estos viajes se puedan concretar.

“La normativa es confusa” manifestó la diputada Ianni “hemos retrocedido muchos años dejando otra vez a la deriva a un sector tan sensible como es el que trabaja con estudiantes, donde todos sabemos de las estafas e incumplimientos que hemos sufrido con los viajes de egresados tiempo atrás”. “Es un tema por el que toda la sociedad pidió al Estado una intervención para controlar y garantizar el cumplimiento efectivo de los contratos, algo que se había logrado con la implementación del Fondo Fiduciario conocido como “Cuota Cero” y otra serie de requisitos que debían cumplir las agencias y los coordinadores a cargo de los grupos de menores en viaje, un tema muy delicado dado que con la nueva reglamentación se han eliminado una serie de exigencias que eran mandatorias para ocupar ese rol”.

Hoy, con la desregulación que impulsa el estado nacional para el sector turístico estudiantil, no hay seguridad ni tranquilidad de que no se presenten inconvenientes y, en caso de ocurrir, de que se pueda asumir de manera rápida y ágil una solución a los consumidores. Asimismo, con la nueva normativa los viajes podrían encarecerse ya que no se sabe quién asumirá el costo de la contratación del seguro de caución.

Es en este contexto que la diputada nacional presentó la iniciativa que busca aclarar ciertos aspectos para llevar tranquilidad tanto a los operadores turísticos como a las familias que contratan los viajes.

En este sentido el documento pide precisiones acerca de los mecanismos de acción, prevención y fiscalización de la autoridad de aplicación, requisitos y alcance para formalizar los certificados habilitantes, aspectos sobre la garantía y seguros en caso de incumplimiento, requisitos para los coordinadores de los grupos, entre otra serie de preguntas.

“El objetivo es alertar a tiempo para no tener que lamentar después inconvenientes que podrían haberse evitado” aseguró Ianni.