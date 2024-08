El ex presidente de la República Oriental del Uruguay José "Pepe" Mujica (2010-2015) fue internado en un hospital de Montevideo, a pocos días de haber culminado un tratamiento contra el cáncer de esófago, informó la prensa del país vecino.

Mujica, quien se venía sometiendo a sesiones de radioterapia desde mayo, se encuentra ingresado en un centro de salud del Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay (Casmu), según indicó Telemundo 12.

En una entrevista con el periódico estadounidense The New York Times publicada la semana pasada, el ex mandatario de 89 años, quien ya padecía una enfermedad autoinmune, admitió que se sentía "desecho" por el tratamiento.

Su médica tratante, Raquel Panone, había advertido en diálogo con medio locales que el tratamiento era "muy agresivo" y provocaba efectos secundarios.

El 29 de abril, en conferencia de prensa, el propio Mujica anunció que padecía cáncer de esófago, pero no pareció amedrentado por la noticia.

Con su estilo inconfundible, según el análisis del sitio Sputnik News, declaró: "En mi vida, más de una vez anduvo la Parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando todos estos años. Por obvias razones, esta vez creo que viene con la guadaña en ristre".

Fuentes cercanas al expresidente consultadas por el informativo local Subrayado confirmaron que el ingreso está relacionado con su tratamiento y que está siendo sometido a diversos estudios.

Asimismo, señalaron que esperaba que fuera dado de alta dentro de las próximas 48 horas.

