La secretaria General de la Asociación Bancaria, Griselda Fábregat, se refirió hoy a los motivos del rechazo a la implementación del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), a la emergencia habitacional en la provincia y la situación del sector que representa.

Respecto del RIGI, la dirigente gremial diálogo con el programa EL MEDIADOR expresó que “rechazamos la ley porque consideramos solamente favorece a las empresas”.

“Las empresas van venir sin pagar ningún tipo de impuesto y no van a respetar ley provincial del 70/30 sobre la incorporación de mano de obra local en un 30 por ciento, esta ley les permite traer todo de afuera”.

En este sentido, agregó además que “no solamente no habrá mano de obra santacruceña, sino que quedar con nuestros recursos, no van a proteger el medio ambiente y no nos van a dejar ni la infraestructura”.

Por otra parte, Fábregat se refirió a la emergencia habitacional y al proyecto presentado en la Cámara de Diputados “a todos los bloques, sin distinción política”.

“La falta de construcción de viviendas por parte del Estado, lleva muy tiempo, es una necesidad en toda la provincia. La mayoría están alquilando y no pueden acceder a su propio hogar”, graficó.

Y en este sentido, la titular de la Asociación Bancaria , mencionó que llevaron “un Proyecto armado, tiene que ser estudiado por los diputados y también por el Ejecutivo, tiene que haber una decisión política para hacerlo”.

Finalmente, sobre la situación del sector que representa, Griselda Fábregat, señaló que “ los salarios se están actualizando mes a mes” y expresó la “preocupación” por “ la ida del país de muchos bancos extranjeros”.