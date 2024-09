Senado: cómo votaron los santacruceños

Entusiasmado todavía por el logro táctico de ratificar el veto contra las jubilaciones, el oficialismo llegó a la sesión del senado de la nación con expectativas de lograr una nueva victoria política, lo que finalmente no se ha dado en la cámara alta. En este sentido, no solo ha sido la primera vez en la historia que el Congreso rechaza un Decreto de Necesidad y Urgencia, en este caso el que otorgaba fondos extraordinarios a la Secretaría de Inteligencia del Estado, sino que además los legisladores aprobaron la Ley de Financiamiento Universitario, la cual Javier Milei ya anticipó que va a vetar, por lo que se espera otra batalla entre el oficialismo y la oposición. Por otro lado, la reforma electoral volverá a Diputados para su sanción definitiva con la intención de ponerla en práctica en las elecciones legislativas de 2025. ¿Cómo votaron los senadores santacruceños?

DNU de los fondos para la SIDE

La oposición logró una importante victoria legislativa al aprobar el rechazo al decreto de necesidad y urgencia 656/24, correspondiente a la asignación de fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado. El resultado de la votación fue de 11 votos a favor del decreto, 49 en contra y 2 abstenciones. A esa instancia se llegó luego de que en el inicio de la sesión el bloque de Unión por la Patria solicitará que el DNU fuera incorporado al temario, como estaba previsto para la semana pasada.

Por la negativa se inclinaron 30 senadores de Unión por la Patria, entre los que se ubico la ex gobernadora Alicia Kirchner. La oposición natural, contó con la sumatoria por la negativa de senadores de la UCR, del PRO, los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, además de un grupo de senadores independientes.

Financiamiento Educativo

Con una marcha convocada por las universidades nacionales en las afueras del Congreso, el Senado sancionó en la madrugada de este viernes la Ley de Financiamiento Universitario, que prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios, al tiempo de una actualización en los salarios de los docentes y no docentes. La norma fue sancionada con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención.

El proyecto fue motorizado por la oposición, habiendo recibido media sanción hace un mes atrás en la Cámara baja. En esta votación los tres senadores por Santa Cruz: Alicia Kirchner, José María carambia y Natalia Gadano, votaron por la afirmativa.

Carambia destacó que “todo financiamiento educativo no es un gasto, sino que es una inversión a mediano y largo plazo que genera talento y futuro”, y le envió un mensaje al Gobierno nacional: “Eso lo tiene que entender nuestro señor presidente para ver si veta o no veta porque la economía no son solo números, hay sueños y esperanzas detrás. Seguramente esto va a ser vetado y cuando vuelva, no cambiemos los votos como hicieron ocho diputados en la Cámara baja”.

Boleta Unica Papel

El proyecto que propone implementar la BUP de cara a las elecciones legislativas del 2025, que contaba con media sanción en Diputados, volverá ahora a la Cámara Baja con algunas modificaciones surgidas durante este debate. Con 39 votos afirmativos y 30 votos negativos, la Cámara Alta dio luz verde en general y luego aprobó las alternativas en particular. En caso de convertirse en ley, se implementaría desde los comicios legislativos del año próximo. Entre las modificaciones incorporadas, se quitó el casillero en blanco con la opción de votar lista completa, que había sido uno de los reclamos de los partidos provinciales.

Respecto a los senadores santacruceños, las votaciones estuvieron en este caso divididas. Por un lado, Alicia Kirchner votó de manera negativa, mientras que Natalia Gadano y José Carambia lo hicieron en afirmativo.

DNU financiamiento SIDE

Alicia Kirchner: afirmativo

José María Carambia: afirmativo

Natalia Gadano: afirmativo

Financiamiento Educativo

Alicia Kirchner: afirmativo

José María Carambia: afirmativo

Natalia Gadano: afirmativo

Boleta Unica Papel

Alicia Kirchner: negativo

José María Carambia: afirmativo

Natalia Gadano: afirmativo

FUENTE: TiempoSur.