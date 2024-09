Donald Trump explotó y descargó su furia en las redes sociales: "Odio a Taylor Swift"

Donald Trump lanzó nuevos insultos contra la superestrella Taylor Swift después de que ella respaldara a la vicepresidenta Kamala Harris para la presidencia.

“¡ODIO A TAYLOR SWIFT!”, publicó Trump el domingo por la mañana en Truth Social con su característico estilo en mayúsculas, sin contexto ni explicaciones.

La semana pasada, Swift publicó en Instagram que tiene la intención de votar por la demócrata Kamala Harris para presidenta de Estados Unidos luego de la decisiva victoria de Harris en el debate sobre Trump el 10 de septiembre. La historia de Instagram de Swift estaba vinculada al sitio web Vote.gov del gobierno de Estados Unidos, lo que llevó a más de 400.000 visitantes al sitio de información para votantes en un período de 24 horas.

Elecciones en Estados Unidos: Donald Trump contra Taylor Swift

"Voy a votar por @kamalaharris porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan un guerrero que las defienda", escribió Swift en la publicación de Instagram. "Creo que es una líder talentosa y de mano firme, y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos".

En su publicación, Swift también criticó a Trump por usar anteriormente una imagen falsa de ella generada por inteligencia artificial para que pareciera que Swift lo respaldaba.

Trump alguna vez expresó su admiración por Swift, al menos por su apariencia. “Creo que es hermosa, ¡muy hermosa! La encuentro muy hermosa. Creo que es liberal. Probablemente no le guste Trump. He oído que tiene mucho talento”, le dijo al editor jefe adjunto de Variety, Ramin Setoodeh, en el libro “Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through the Looking Glass ”.

Tras el apoyo público de Swift a Harris, Trump afirmó: "No era fan de Taylor Swift" y dijo que "probablemente pagará un precio en el mercado". Durante una llamada al programa "Fox & Friends" de Fox News, el expresidente elogió en cambio a Brittany Mahomes , quien está casada con el mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes.

Patrick es amigo y compañero de equipo del novio de Swift, Travis Kelce, y Swift y Brittany Mahomes fueron fotografiadas abrazándose en el torneo de tenis US Open a principios de este mes en Nueva York.

“Bueno, en realidad me gusta mucho más la señora Mahomes. Si quieres saber la verdad, ella es una gran fan de Trump. Yo no era fan de Taylor Swift”, dijo Trump, cuando se le preguntó sobre el apoyo de Swift a Harris. “Era solo cuestión de tiempo. No se podía apoyar a Biden. Pero ella es una persona muy liberal. Parece que siempre apoya a un demócrata y probablemente pagará un precio por ello en el mercado. Pero me gusta Brittany. Brittany es genial. Es la que me gusta mucho más que Taylor Swift. Es la esposa del gran mariscal de campo. Creo que es estupenda”.

FUENTE: Ámbito.