Internaron de urgencia a Benito Fernández

En la previa del arranque del Cantando 2024, Benito Fernández fue internado de urgencia este domingo por una serie de complicaciones respiratorias, pero se encuentra fuera de peligro.

Según informó la periodista Laura Ubfal, el diseñador de moda “se quedó sin aire, con los pulmones afectados este domingo por la mañana” y mostraron unas fotos que mostraban al reconocido diseñador de modas en una camilla y con un respirador.

Ubfal se comunicó minutos más tarde con Fernández quien le explicó: “Ayer ya me sentía mal, vinieron a verme los médicos. Estaba con una especie de neumonía que no llegó a ser pulmonía. Me dijeron que si seguía respirando mal fuera hoy a la clínica a la mañana".

Luego explicó: “Me hicieron unas nebulizaciones, pero nada grave, fue un susto nada más. Creo que esto también de salir a hacer 80 cosas a la vez hace que las defensas te bajen. Nunca me había pasado algo así. El estrés también. Volver así tan arriba después del bajón que tuve… la contención del afuera fue lo más importante que tuve”, dijo Fernández.

El diseñador contó que fue medicado pero ya se siente mejor y aseguró que estará presente en la primera gala del Cantando. Con humor se refirió al tema: “Por suerte no debuto el lunes, sino el miércoles, así que ya voy a estar bien. Ahora estoy descansando, pero voy a estar ahí el miércoles a full. Igual yo creo que me voy a ir en la primera gala, porque cantando, imaginate”.

El diseñador tiene un año difícil. Se supo que estuvo internado por ataques de pánico luego de que tuvo que achicar su negocio. Además, inició un tratamiento antidepresivo y dijo que entonces nada por “vergüenza y culpa”.

FUENTE: Minuto.