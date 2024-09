ATE Río Turbio espera la designación del nuevo interventor en YCRT

En diálogo con El Mediador programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Yanina Silva, secretaria adjunta de ATE Río Turbio, se refirió a la reciente salida de Thierry Decoud, exinterventor de YCRT, tras la denuncia de una presunta coima que generó un revuelo en la empresa carbonífera.

Desde el sindicato, según Silva, "exigimos que se esclareciera la situación y se hicieran las denuncias correspondientes", lo que derivó en la rápida destitución de Decoud.

El Gobierno Nacional actuó con rápidez, y tal como informó el vocero presidencial Manuel Adorni, se dejó sin efecto la intervención de Docou de manera inmediata. "Desde ese momento estamos a la espera de un nuevo interventor", señaló.

Además, remarcó que YCRT atravesó por varias gestiones y que el sindicato siempre buscó mantener un diálogo constante con cada una de ellas, en pos de resolver los problemas de los trabajadores.

Uno de los nombres que suena con fuerza como posible reemplazante de Docou es el del doctor Leandro Ruggeri, quien actualmente se desempeña en el área de Recursos Humanos de YCRT. “Tenemos buena relación con él”, indicó la dirigente sindical, mencionando Ruggeri, oriundo de la cuenca, es un contacto cercano para resolver temas internos sin tener que recurrir a Buenos Aires.

No obstante, Silva fue cauta en su postura: "No somos quienes para decir si debe ser o no el nuevo interventor, eso está en manos del Gobierno".

Desde ATE, hay una postura clara: que el nuevo interventor sea alguien de Río Turbio o la zona. “Creemos que es mejor que sea alguien que viva acá, que conozca el trabajo y esté en contacto diario con los trabajadores”, aseguró la secretaria, refiriéndose a que las intervenciones anteriores no fueron efectivas. “Para nosotros, YCRT no es solo una empresa, sino que tiene un significado más profundo para la vida de nuestras comunidades”, explicó.

La distancia física y cultural fue, según Silva, una barrera para que las autoridades comprendan el verdadero impacto que tiene la empresa en la cuenca. "Es complicado el diálogo cuando quien está a cargo no entiende lo que significa YCRT para nosotros", agregó, sugiriendo que tener a un interventor que viva en la zona sería clave para resolver situaciones con mayor agilidad y empatía.

Con la salida de Decoud ya consumada, el futuro de YCRT sigue en la incertidumbre ya que aún no hay confirmaciones oficiales sobre quién asumirá la nueva intervención ni cuándo se tomará la decisión. “Son todos rumores, pero esperamos que pronto se resuelva, porque hay muchas cuestiones que quedaron en stand by”.

En cuanto a la situación de los sueldos, confirmó que hasta el mes pasado los salarios de los trabajadores están al día, al igual que los pagos a los jubilados, quienes la semana pasada recibieron una parte del complemento adeudado. “Ahora veremos qué sucede este mes, pero tengo entendido que los fondos ya fueron solicitados”, comentó.

Finalmente, la secretaria adjunta de ATE reconoció el desgaste que causó en los trabajadores la incertidumbre en torno a la privatización de YCRT. “Es agotador, desde diciembre venimos con el temor de que cierren o privatizen la empresa”, señaló, aunque destacó que los ánimos en los últimos meses fueron más tranquilos.

Pese a la díficil situación, Silva valoró el compromiso de los empleados. “Nos pusieron el objetivo de la extracción de carbón para vender, y los compañeros cumplieron con lo que se les pidió”, dijo, aclarando que la falta de avance en la venta del carbón no es responsabilidad de los trabajadores. “Hubo una falta de decisión para cerrar la compra, que nos hubiera permitido hacer inversiones necesarias para seguir produciendo”, lamentó.

Sobre los tres oferentes que se conocieron en los últimos días, la dirigente señaló que las negociaciones estarán en manos de la nueva intervención. “Será la nueva gestión la que decida si concreta la venta con alguna de estas empresas”.