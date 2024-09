En un tono firme pero cercano, Pereyra enfatizó que su campaña no se basa en promesas vacías, sino en el trabajo cotidiano que el sindicato realiza día a día. "Nuestro trabajo es el de todos los días. No hay mejor forma de llegar a los compañeros que haciendo, gestionando y poniendo a disposición todo lo necesario para que se sientan acompañados y respaldados", señaló Pereyra.

En cuanto a los logros y desafíos de la actual dirigencia, Pereyra mencionó que se ha estado llevando adelante la capacitación en servicio y atendiendo problemáticas relacionadas con la salud de los docentes, la obra social y las licencias administrativas. “La función sindical es amplia, y quien está hoy en el rol de dirigente se debe a los afiliados, a los compañeros”, insistió.

De cara a las elecciones, Pereyra destacó la necesidad de recorrer las escuelas y dialogar con los nuevos docentes que se suman a la provincia. "Siempre es necesario volver al diálogo con los compañeros porque en la docencia los planteles se renuevan y va llegando gente nueva a la provincia y no podemos descartar que todo el mundo nos conozca porque ya somos parte de la dirigiencia", explicó.

El sindicalista también hizo referencia a la historia de la agrupación que conduce el gremio desde hace casi dos décadas, remarcando la coherencia con la que defienden los intereses de los docentes. "Hemos podido mantenernos fiel a nuestra palabra y al compromiso, hemos priorizado durante todo este tiempo los intereses y los derechos de la docencia como únicos factores prioritarios al momento de dar la lucha y no hemos mezclado jamás al sindicato con ningún tipo de interés partidario", expresó.

Pereyra fue claro en su postura sobre los problemas estructurales que enfrenta la docencia en Santa Cruz, en particular respecto a los salarios y la infraestructura escolar. "Hoy tenemos un acuerdo salarial que se mantiene hasta septiembre, pero al finalizar el acuerdo, el salario inicial quedará un 25% por debajo de la canasta básica", señaló, remarcando que la lucha por superar la línea de pobreza sigue siendo una prioridad.

En cuanto a la situación edilicia de las escuelas, el candidato a secretario fue contundente: "Lamentablemente, las políticas de parche no solucionan el problema de fondo. Si no se invierte de manera seria, las escuelas seguirán cayéndose a pedazos. No se puede solucionar con una mano de pintura un problema que lleva décadas de abandono", criticó.