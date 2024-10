56 familias del barrio Madres a la Lucha recibieron su decreto de adjudicación en venta

El jefe comunal estuvo acompañado por la secretaria de Planificación y Obras Públicas, María Grasso; el Jefe de Gabinete, Diego Robles; y la directora de Tierras y Catastro, Carla Lobos. Además, acompañó la edil Soledad Kamú, al igual que integrantes del gabinete comunal.

Durante el acto, se puso de manifiesto que la entrega se corresponde con “la convicción de continuar regularizando el barrio Madres a la Lucha”. En esta oportunidad fueron beneficiadas 56 familias con el decreto de adjudicación en venta del terreno que ocupan hace muchísimos años.

Desde el Municipio se destacó que esto se realiza con el fin de “lograr un ordenamiento habitacional de las familias que ocupan estas tierras sin el instrumento legal correspondiente, y que, desde hoy, al contar con el decreto de adjudicación en venta, podrán tramitar su título de propiedad, una vez cumplidos los tramites y plazos legales pertinentes”.

Al momento de las palabras, la Secretaria María Grasso manifestó que ya se logró avanzar en la regularización de más de 200 familias que viven en el sector y destacó que “es una lucha muy importante, este es un logro colectivo”. También resaltó la oportunidad de “celebrar un hecho importantísimo para los vecinos” a pesar del marco social y económico tan complicado que hay a nivel país.Por su parte, el jefe de Gabinete Diego Robles dijo que “nosotros trabajamos para que en esta ciudad no haya vecinos de primera y vecinos de segunda, porque todos tienen que tener el mismo derecho y gozar de los mismos servicios y para eso trabajamos y estamos solos, sin el acompañamiento del Gobierno Nacional ni del Gobierno Provincial”.

Robles dijo que hay personas que critican que se regularice las tierras del Madres a la Lucha, pero eso “Nos da más fuerza, nos da más ganas, nos reafirma el camino y el compromiso que tenemos con la gestión y con todos los habitantes de la ciudad para seguir haciendo todos los días que los habitantes de Río Gallegos tengan mejor calidad de vida”.

A su turno, el Intendente Pablo Grasso hizo referencia a los políticos que “durante tantos años les golpearon la puerta pidiendo un voto, diciendo que iban a hacer esto, que iban a hacer lo otro, y vos les creías, y se iban”.Dirigiéndose a los presentes, que construyeron sus hogares en una zona que en su momento no estaba regularizada, Grasso dijo que “no lo hicieron porque quisieron, porque se les cantó, sino porque no había un Estado que los escuchaba, un Estado presente, alguien que resuelva la demanda que tiene la población”. Esa situación ahora cambió, porque “nosotros tomamos una decisión política y listo. Otros tomaron la decisión política para sacarte los medicamentos. Nosotros tomamos la decisión política de entregar las adjudicaciones en venta a ustedes que se rompieron el alma durante mucho tiempo para construir su vivienda, para no alquilar más, para vivir con sus familias, y que el Estado le dio la espalda”.

Luego, en referencia a lo que ocurre a nivel nacional y provincial, Grasso dijo que “Es mentira que el mercado va a resolver todo. Es mentira todo lo que te dicen en la tele. Pero hoy pareciera que estamos resignados. Resignados a que no tener agua, a no tener luz, a no tener derechos, a no tener gas, a que cada uno haga lo que quiera y que vos tengas que laburar todo el día y que no te alcance. Es momento de parar un poco la pelota. Utilicemos el poder de la voz y de la presencia. Defendamos a la ciudad de Río Gallegos. En este momento, nosotros estamos plantados donde tenemos que estar. Vamos a pelear cada una de nuestras conquistas que hemos logrado. Ha costado mucho. Ustedes son un ejemplo de lucha, de sacrificio, pero también de organización para poder demostrar que si nos juntamos podemos lograr cosas importantísimas”, dijo.