En la oportunidad, María Grasso agradeció a los presentes la posibilidad de “estar compartiendo una nueva jornada de entrega de terrenos, que no es más que la presencia del Estado garantizando el derecho de nuestros vecinos y vecinas”, dijo.La funcionaria reivindicó que “esto forma parte de una política que se lleva adelante hace cinco años desde la Intendencia Municipal, y sinceramente el trabajo que se ha hecho desde la Dirección de Tierras en todo este tiempo es muy importante. Sin dudas que esto es gracias a un Estado que está presente, a un municipio de puertas abiertas, que escucha a sus vecinos y que, por supuesto, está a disposición de cada uno de ustedes”, redondeó.

Luego, fue el turno del intendente Pablo Grasso, quien puso en relieve el rol activo del Estado presente en la resolución de los problemas y en busca de alternativas para responder a las necesidades de vecinas y vecinos que durante tantos años se encontraron sin la posibilidad de regularizar determinados trámites relacionados con sus terrenos. “Hay que resolver estos problemas estructurales que tiene la ciudad, y la provincia. Hay que hacer, pero desde la política. Por eso digo que, generalmente, cuando hablamos, muchos dicen: ‘No, no lo hago por política’. Pero yo sí, siempre hablo desde la política. Y todos los días de mi vida golpeo la puerta y hablo de política, porque después, cuando tenemos que resolver los problemas, los dirigentes estamos para algo. No para otra cosa, no. Estamos para responder y buscar soluciones a temas en los que nadie tomó ningún tipo de medida. Porque hay que tomar medidas, hay que animarse. Y hay que animarse a resolver los problemas que tiene la ciudad, hay que animarse a que crezca la ciudad, y a que además de todo ustedes tengan la tierra a su nombre y que tengan la oportunidad de construir”, enfatizó. Asimismo, Grasso hizo hincapié en que los títulos de propiedad o adjudicaciones en venta “están siendo entregados a personas que hace más de 50 años viven en la ciudad”, situación por la que innecesariamente debieron pasar, “pero que ahora, por la decisión del equipo de gobierno, de las directivas que dimos, podemos resolver”, recalcó.

“Vamos a seguir trabajando para que la ciudad crezca; vamos a seguir generando empleo y entregando terrenos. Nosotros vamos a seguir construyendo viviendas. Pero lo más importante: vamos a estar al lado de ustedes; porque entendemos que la construcción de esta ciudad se hizo siempre de la misma manera: con solidaridad, sacrificio y el esfuerzo de las manos de quienes la construyeron para que hoy, para nosotros, sea todo un poco más fácil”, cerró.