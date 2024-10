Pérez Rasetti: “El ajuste del gobierno refleja un desprecio por la educación pública”

El profesor y exrector de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), Carlos Pérez Rasetti, fue enfático en Radio Vanguardia al referirse a la reciente postura del gobierno nacional sobre la educación universitaria y la posibilidad de arancelar las universidades públicas.

"El presidente asegura que no se va a perjudicar la educación pública, pero luego dice una sarta de barbaridades que realmente hacen pensar que no tiene dimensión del lío en que está metiendo a todo el país", afirmó Rasetti, refiriéndose a las declaraciones del presidente.

Durante la entrevista, Pérez Rasetti aportó datos que pintan un panorama crítico sobre la situación económica de los estudiantes: "Aproximadamente el 70% de los estudiantes universitarios son de primera generación, los primeros de sus familias en asistir a la universidad. Además, un 40% de ellos son pobres, según la Encuesta Permanente de Hogares."

El exrector señaló que este tipo de información no suele aparecer en las estadísticas oficiales de las universidades, lo cual, a su juicio, dificulta aún más la comprensión de la verdadera realidad de los alumnos.

La crítica de Pérez Rasetti se centró en lo que él describe como un intento del gobierno de justificar un ajuste mediante "argumentos falsos" que encubren un desprecio por la educación pública. "Estos datos son solo una excusa para justificar un ajuste que en el fondo implica un desprecio por la educación pública, que está pasando también con la salud y otros aspectos del Estado", sostuvo con firmeza.

Además, cuestionó la afirmación del presidente de que "la universidad es subsidiada por los pobres para que los hijos de los ricos puedan estudiar". Sobre este punto, Pérez Rasetti afirmó: "Eso no es cierto. Está clarísimo hoy por hoy que la universidad recibe muchos alumnos que son de primera generación, incluso personas adultas que, por distintas razones, no pudieron acceder antes a la educación superior y lo hacen ahora." Según el exrector, imponer un sistema arancelado, similar al que existe en Chile, solo incrementaría la desigualdad en el acceso a la educación y perjudicaría el desarrollo profesional del país.

Para concluir, Pérez Rasetti señaló que el modelo actual de educación pública gratuita en Argentina ha sido fundamental para el acceso equitativo y recordó que este sistema no solo funciona bien en el país, sino que ha sido adoptado en otros lugares con éxito. "Financiamos la oferta educativa, no los bolsillos de las personas, y eso funciona perfectamente bien. No es una locura de un país populista, es un sistema que promueve el acceso igualitario y que está comprobado como efectivo", remarcó, haciendo alusión a otros países donde la educación gratuita también ha probado ser viable.

"Creo que el problema es en parte ideológico. Este gobierno cree en un mercado que asigna los recursos de manera eficiente, lo cual para ellos incluye la educación. Pero eso genera desigualdad, y no solo lo pienso yo, sino que está demostrado en países donde el modelo arancelado es la norma. Por ejemplo, en Chile, la universidad de más prestigio, que es estatal, cobra aranceles altísimos. Eso no responde a una función social, responde a una lógica de mercado, que excluye a quienes no tienen recursos. En cambio, en Argentina, nosotros financiamos la educación pública sin aranceles, y eso ha funcionado perfectamente. Y no es un modelo aislado: Alemania y Brasil, por ejemplo, también lo hacen."

FUENTE: La Vanguardia.