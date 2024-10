Diego Robles: “Faltarle el respeto al intendente es faltarle el respeto a los vecinos"

El Gobierno Provincial emitió desde su página oficial un comunicado donde asegura que Río Gallegos "es la ciudad que más recursos recibe por parte del Estado de Santa Cruz" y sosteniendo que sin embargo es “el Municipio menos solidario”. La información oficial traza una comparativa frente a otros Municipios, pretendiendo mostrar una mala administración de los recursos, a pesar de obtener la mayor cantidad de recursos del Gobierno de Santa Cruz.

El jefe de Gabinete del Municipio, Diego Robles, se manifestó en el programa EL MEDIADOR asegurando que el comunicado oficial es una “falacia tras otra” y que es “muy poco serio” que la Provincia utilice su propia página oficial y arme una "nota malintencionada" para intentar convencer a la gente.

“Esto no ayuda a ningún vecino, no soluciona ningún problema, ni cambia la realidad o la vida de nadie. Se nota que quien lo armó no tiene mucha idea de que si Río Gallegos recibe más dinero de coparticipación es porque acá es donde hay mayor cantidad de habitantes. No porque es un capricho de alguien”.

En este sentido, el funcionario comunal indicó “no es verdad que es el Municipio que más presupuesto recibe a partir de esta gestión, sino que es algo histórico por ser la ciudad con más habitantes de la provincia. Pero esto lo sabe todo el mundo, al parecer menos quién escribió esta operación de prensa”.

“El Gobierno habla de falta de solidaridad, y no es ser poco solidario que mientras Provincia firma convenios y acuerdos de obras y le envía fondos a otros Municipios, no lo hace con Río Gallegos" se preguntó Robles, que agregó "o cómo es la vara de la solidaridad. Nosotros no decimos nada, pero esta diferencia el pueblo la ve. A los habitantes de Río Gallegos, este Gobierno no los tiene en cuenta, espero que no sea porque Pablo Grasso es el intendente, porque seguro hubo muchos vecinos de la capital que votaron por esta gestión provincial. Río Gallegos ya ratificó en las urnas a sus autoridades, como lo hicieron con las nuevas autoridades provinciales electas. Eso es así, las elecciones ya pasaron" sentenció Robles.

En esta misma línea, invitó a debatir la información expresada en el comunicado oficial de Provincia: “Si quieren modificar la Ley de Coparticipación hagámoslo como corresponde, porque de hecho estamos recibiendo menos de lo que nos corresponde pero no usemos los medios oficiales para confundir a la gente. Demos el debate y veamos qué deberían estar recibiendo cada uno”.

“Nosotros trabajamos para la ciudad y en todo caso, el Gobierno provincial tiene hoy un problema menos, porque Gallegos se está administrando sola, y al no recibir nada extra de la Provincia, está resolviendo muchas necesidades sin golpear la puerta de ningún despacho de Casa de Gobierno"

"Queremos que se respete la inteligencia de los vecinos de la ciudad, faltarle el respeto al intendente es faltarle el respeto a los vecinos de Río Gallegos, y basta con recordar lo que pasó en el Dedfile del 25 de Mayo para saber quién actúa bien y quién actúa mal".

“Si Río Gallegos está bien administrado y funciona sin el acompañamiento político y económico de la Provincia, el Gobierno tiene más recursos para destinar en municipios donde hay medidas de fuerzas o trabajadores bajo la línea de la pobreza” declaró la autoridad municipal.

Finalmente, remarcó que “el camino de la construcción colectiva debe ser entre todos” y volvió a criticar el espíritu del comunicado oficial sosteniendo: “Esto no favorece en nada”.