Mirtha Legrand brindó su apoyo al reclamo universitario

A sus 98 años, la reconocida conductora de televisión Mirtha Legrand fue distinguida con un doctorado honoris causa de la UBA, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

“Estoy impresionada porque la universidad tiene una sección de cinematografía y allí me votaron. Cuando Nacho (Viale) me lo contó, dije: '¡Dios mío!'. Me pareció que mi carrera no era lo suficientemente importante para que me dieran este título, pero me hizo entender que había sido por votación general. Así que desde ahora me tenés que llamar doctora. Soy la doctora Legrand”, dijo en tono chistoso en una entrevista a La Nación.

La distinción a la reconocida artista se dio en el marco de la inauguración del 2ª FIC UBA, Festival Internacional de Cine de la Universidad de Buenos Aires, que se llevará a cabo del 15 al 22 de octubre y tendrá funciones en la sala mayor del Gaumont, dos salas del Cultural San Martín, el Cosmos, y el Aula Magna, la Sala Feldman y otras partes de la facultad. Además de Legrand, también distinguieron esta tarde al director y productor Héctor Olivera.

Al enterarse que recibiría este reconocimiento, "la Chiqui" expresó su agradecimiento a sus seguidores en su cuenta de X (antes Twitter), y expresó : "Es un orgullo contarles que la Universidad de Buenos Aires me otorgará la distinción honorífica de más alta jerarquía en el marco del Festival Internacional de Cine".

Mirtha Legrand respaldó el reclamo de los estudiantes universitarios

Durante su discurso de agradecimiento esta tarde en FADU, la actriz se refirió al reclamo de las universidades por una recomposición salarial para los docentes y no docentes. Al respecto, sostuvo: "En un momento histórico para las universidades públicas de mi amado país no quiero dejar de expresar mi apoyo a todos los que las hicieron grandes".

FUENTE: Ámbito.