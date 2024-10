Confirmado: Luxen asume en la Legislatura

Finalmente las versiones anticipadas por Tiempo Sur se confirmaron. Este próximo jueves 24 de octubre, Pedro Luxen asumirá como diputado provincial en la Legislatura de Santa Cruz, en el marco de la sesión que desarrollará la Cámara provincial.

Las versiones aparecieron semanas atrás, luego de que el radical Pedro Valenzuela, presentara su renuncia como legislador, habilitando la posibilidad de que el actual Ministro de Gobierno llegara para reemplazarlo.

Este medio pudo confirmar además que, si bien quien debía asumir en la Legislatura por orden cronológico y de género era el justicialista Nicolás Brizuela, el mismo renunció a la posibilidad de asumir en la Cámara, habilitando así la llegada del actual Ministro de Gobierno.

La Justicia Electoral habilitará esta semana el pliego respectivo, informando a la Legislatura de Santa Cruz que Luxen podrá asumir como Diputado Provincial. El actual Ministro presentaría su renuncia el próximo miércoles, un día antes de su llegada al Cuerpo Legislativo.

Si bien no trascendió quién podría reemplazarlo, versiones no oficiales hablan de la posibilidad de que quien lo secundaba en el Ministerio, el radical Jorge Caminiti, pudiera quedar efectivamente al frente de esa cartera clave. Otras versiones hablan de que al propio Brizuela podría llegarle el ofrecimiento en este enroque generado a partir de la salida del hombre clave del vidalismo. También no se descartó la posibilidad de que el partido gobernante decida el regreso a la provincia del actual Diputado Nacional José Luis Garrido, un hombre conocedor del Estado y de extrema confianza del actual mandatario provincial. Pero hasta ahora todas son especulaciones.

Luxen, de 42 años casado y con un hijo, ha sido siempre un hombre clave en la construcción política de Vidal. Primero en el Sindicato y después en el armado del partido como cofundador de SER, el correntino es una pieza fundamental que le permitió al Gobierno construir alianzas y aceitar el diálogo político. Ese mismo trabajo llevará adelante ahora en la Cámara de Diputados, fortaleciendo el trabajo en el bloque mayoritario cercano al Ejecutivo.

Por qué asume Luxen?

La Lista 704 por el Sublema “Santa Cruz Puede” que el partido SER Santa Cruz (espacio que lidera el actual gobernador Claudio Vidal) presentó para las elecciones del 2023, tenía como candidatos a Diputados Provinciales a Fernando Españón en 1° lugar, secundado por Iris Rasgido, Pedro Valenzuela en 3° lugar y Claudia Barrientos en 4°. Fueron los cuatro diputados por Distrito que el espacio pudo ingresar tras las elecciones del año pasado. Meses después, Rasgido presentó su renuncia en la Cámara, para asumir al frente de la presidencia del Consejo Provincial de Educación, habilitando así a la siguiente mujer de la lista -que ocupaba el 6° lugar ya que se aplica la Ley de Paridad de Género- tratándose de Adriana Nieto, quien semanas después prestaría juramento y ocuparía su banca.

Ahora, con la renuncia de Valenzuela, el siguiente varón en la lista de legisladores en 5° lugar era Nicolás Brizuela, pero Tiempo Sur pudo confirmar que presentó su renuncia y no aceptó la posibilidad de asumir como legislador, por lo que terminará siendo Pedro Luxen quien ocupe la banca del lugar del renunciado legislador radical.

FUENTE: TiempoSur.