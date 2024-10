Pedro Muñoz: "El Gobierno nacional sigue teniendo la lapicera"

El legislador calafateño formalizó hoy su alejamiento de la bancada de Unión por la Patria, dejando en evidencia las fuertes diferencias que mantiene con el proceso de reconstrucción partidaria. SI bien no hay confirmación, hay versiones de que Daniel Peralta también se iría de la bancada opositora.

Los concejales Elizabeth Romanelli (UP), Heber Zella (UP) se reunieron este lunes 21 de octubre con la Secretaria de Obras y Urbanismo Leticia Forto. El objetivo fue extenderle la preocupación de vecinos relacionados a una obra que casi está terminada sobre la Av. San Martín, que no cumple con la ordenanza N°146, “Código de Edificación”.