Obaya: “Todos en Caleta conocemos quién es Julián Carrizo”

La Directora Provincial de Relaciones Institucionales, Paula Obaya mantuvo una reunión con el intendente para tratar diversas cuestiones inherentes de la localidad. En este aspecto, opinó sobre las diversas maniobras realizadas desde el gremio municipal para con el Jefe Comunal y afirmó: “en primer lugar debemos tener en cuenta que el Gobierno Nacional disminuyó los aportes a las provincias y Santa Cruz es una de las más perjudicadas, hubo recortes en las regalías hidrocarburíferas por la baja de producción de YPF, esto condiciona a los municipios a proyectar”.

Obaya también comentó que se debe recordar que, tal como dijo en campaña el intendente, se jerarquizo la planta municipal y el ochenta por ciento de los cargos políticos, son municipales de trayectoria y que se paga en tiempo y forma, "cuestión no menor porque recordemos gestiones anteriores los empleados no sabían cuando cobraban". También aseveró que se ordenaron los gastos, las cuentas municipales y en base a ese orden se pudo mantener el poder adquisitivo del salario de los trabajadores en la misma línea que la inflación de este año que lleva un acumulado del 101,6%.

Por otro lado, la Directora Provincial afirmó que no hay que tener mala memoria. “Nací y me crié en Caleta Olivia y todos sabemos quién es Julián Carrizo. No debemos olvidar que, cada vez que ingresa una nueva gestión extorsiona para que entren empleados nuevos al municipio y tener réditos personales de cada intendente. Sino logra su cometido, convoca a paros y hace todo tipo de berrinches"

Finalmente, en relación a diversos rumores sobre las intencionalidades que hay detrás del Secretario Gremial Obaya afirmó: “Todos sabemos que detrás de este señor hay políticos rezagados y desgastados con intenciones políticas y económicas y que, por si no se dio cuenta, lo quieren destronar porque ya no tiene representatividad en la masa municipal" culminó.