Qué pasa si hay un empate en las elecciones en Estados Unidos

Con su tradicional apertura a la medianoche, el pequeño pueblo de Dixville Notch, en New Hampshire, con apenas 100 votantes habilitados, emitió sus votos para presidente este martes en Estados Unidos. El primer "round" de la contienda entre Kamala Harris y Donald Trump terminó en empate, con tres votos para cada candidato.

Aunque el resultado simbólico de Dixville Notch no influirá en los electores que otorga New Hampshire, donde Harris lleva la ventaja, sí refleja la alta competitividad de estas elecciones.

Esta votación anticipada ocurre antes de la apertura de urnas en el resto del país, donde además de elegir al presidente, se votarán 34 escaños del Senado, 435 de la Cámara de Representantes, 11 gobernadores y más de 5,800 legisladores estatales, entre otros cargos.

¿Qué pasa si hay un empate en Estados Unidos?

Dado que el Colegio Electoral cuenta con 538 votos, existe la posibilidad de un empate entre Harris y Trump, especialmente en una elección tan ajustada. Si esto ocurre, el Congreso podría determinar que ningún candidato tiene mayoría para el 6 de enero, según un análisis del Servicio de Investigación del Congreso. Sorprendentemente, un empate podría derivar en una cohabitación entre un presidente republicano y un vicepresidente demócrata, o viceversa.

Según la 12ª Enmienda, si ningún candidato alcanza la mayoría, el Senado elige al vicepresidente entre los dos candidatos con más votos electorales, con un voto por senador (100 en total, dos por estado). En caso de que la Cámara de Representantes no pueda elegir al presidente antes de la toma de posesión el 20 de enero, el vicepresidente electo asumiría como presidente interino.

Por dónde seguir las elecciones de Estados Unidos

Las elecciones en Estados Unidos se pueden seguir minuto a minuto en minutouno.com. Además, algunas plataformas de servicios independientes con suscripción también harán lo suyo.

Por caso, la cobertura del día de las elecciones de ABC News Live se transmitirá en la Argentina en Disney+ y Hulu.

Mientras que Amazon Prime Video estrena Election Night Live With Brian Williams, un especial de diez horas producido desde un estudio en Los Ángeles, de forma gratuita a partir de las 5 pm, hora del este de EE. UU.

FUENTE: Minuto.