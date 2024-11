Pablo Grasso: "¿Por qué tenemos que resignar recursos?"

El intendente de Río Gallegos, Pablo Graso, se refirió a la disminución de los fondos de Coparticipación de la Provincia a la Capital santacruceña y a los conflictos del Gobierno Provincial vinculados a la salud y a la educación.

La autoridad municipal dialogó en el programa EL MEDIADOR y se expresó ante la falta de gestión provincial para transformar la realidad de cada vecino y remarcó la importancia de transformar la ciudad a pesar de la falta de apoyo de recursos e infraestructura de los gobiernos nacional y provincial.

En este sentido, sostuvo que los fondos de coparticipación cayeron y resaltó que “la administración nacional y provincial utilizan las herramientas del Estado para quitar recursos de la gente que quiere mayor infraestructura, obras y soluciones para su vida diaria”. Asimismo, ratificó su deseo de que el Gobierno Provincial pueda cumplir todas sus promesas de campaña.

En la misma sintonía, señaló que en Río Gallegos hay votantes del oficialismo y que estableció la decisión política de perjudicar a los vecinos: “A todos los Municipios le dan plata de adelantos financieros, de obras públicas y a nosotros no nos dieron nunca nada y nos hacemos cargo de todo”.

En este contexto, recordó la modernización de las oficinas, adquisición de camiones de residuos, equipamientos y continuar las obras de infraestructura desarrolladas por la Municipalidad de Río Gallegos para otorgar respuestas a la gente. “Hacemos un gran esfuerzo para mantener la ciudad ordenada y necesitamos que nos ayuden con lo que corresponde”, enfatizó el intendente y señaló el cegamiento del Gobierno Provincial para ajustar a los vecinos y vecinas de la ciudad.

“La paritaria más alta de la provincia va a seguir siendo la municipal”, subrayó el intendente y deslizó que durante su gestión “siempre se cuidará a los trabajadores” aunque lamentó las decisiones vinculadas a YPF, a los aumentos de las tarifas y acentuó la dificultad de todos los argentinos para llegar a fin de mes.

Por otro lado, se manifestó sobre las expectativas en el 2025: “Yo nunca me peleé con el gobernador Claudio Vidal, lo que yo digo lo cumplo y por ahí eso no cae bien a la gente que dice una cosa en campaña y no lo hace”. Además, rememoró su preocupación por la privatización de Aerolíneas Argentinas sin garantizar la conexión aérea con alguna empresa para Río Gallegos: “Yo viajo en avión de Comodoro Rivadavia a Río Gallegos, yo peleo por los intereses de todos y busco que la gente se sienta orgullosa”.

El oficialismo del Concejo Deliberante y en la Legislatura Provincial asegura que debe modificarse la Ley de Coparticipación y Grasso aseguró que “hoy los ciudadanos necesita previsibilidad” y afirmó: “Hay que discutir el desarrollo económico, turístico y cómo restituir los recursos que le quitaron en este Gobierno y en la gestión anterior a Río Gallegos”.

“Nos quitaron 150 millones que son recursos de todos los vecinos, que puede significar más asfalto, más obras, nos quitaron el subsidio de transporte público y no hay mejoras ningún aspecto, la gente está muy preocupada con las tarifas y los aumentos se van a notar mucho en el invierno”, especificó en referencia a las decisiones de la administración provincial y nacional que perjudica la vida de todos. "´¿Por qué tenemos que resignar recursos?", cuestionó.

“Hay recetas que ya han fracasado en Argentina y las nuevas generaciones no lo vieron, ahora la están viviendo y la van a recordar a las próximas”, puntualizó y manifestó la importancia de entender las decisiones políticas y cómo afectan las medidas de ajuste implementadas por la Nación a las provincias y en consecuencia a todas las ciudades del país.

Finalmente, el intendente recalcó que las luchas establecidas por los intendentes son en beneficio de la gente. “Algunas cosas hay que regular, no todo lo que se dice es malo pero todo lo que se hace perjudica a la gente”, reiteró Grasso y afirmó: “La iniciativa política del otro te lleva puesto, gobernar no es esperar que las cosas se arreglen solas y hay que tomar decisiones, yo veo un Gobierno Nacional que toma decisiones y me echa la culpa a mi”.