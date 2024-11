El próximo ganador de Gran Hermano recibirá una exorbitante suma de dinero

Luego de un éxito rotundo en dos temporadas seguidas, Gran Hermano prepara su regreso por todo lo alto en Telefe. A pesar de que todavía no es oficial, el reality más famoso de Argentina estaría de vuelta el próximo lunes 9 de diciembre después de las 22hs.

Y, si bien todavía faltan algunas semanas, ya se conocieron nuevos detalles sobre lo que se podrá ver. Fue Juan Etchegoyen quien contó en su programa algunas de las modificaciones en la nueva temporada del ciclo conducido por Santiago del Moro.

“Se viene Gran Hermano a la pantalla y todo indica que será el 9 de diciembre tal como te conté hace dos meses acá. Hay polémica con el panel del debate, para mí Telefe le pifia con la salida de Marisa Brel porque no hay nadie que conozca al programa como ella. La realidad es esa y mantienen panelistas que son demodé. Ya saben por quién lo digo, lo digo por Ubfal que no puedo creer que trabaje en televisión”, comenzó diciendo Etchegoyen.

Luego de esto, fue letal contra Laura Ubfal: “Me parece genial que sumen a Marina Calabró. Yo tengo entendido que ya están seleccionados los 22 participantes de GH, está todo cocinado, entiendo que quieran generar expectativa con eso. Los cambios que te fui anticipando se fueron concretando. Me dijeron que es probable que no continúe La Noche de los Ex pero veremos. La novedad más importante para mí es la del premio”.

En ese sentido, el periodista brindó más datos sobre GH: “Va a haber más plata para hacer Gran Hermano. Telefe tomó la decisión de invertir un poco más ya que ganan muchísimo. El premio sería muy mayor al anterior. Este año el premio será de 100 millones de pesos, un incremento importante".

“Me pareció la novedad más importante la verdad de cara al regreso de Gran Hermano. Esta cifra que te estoy dando obviamente es sin contar los extras que sumaron con una aplicación de dinero en la temporada pasada. A mi me dan esas cifras, seguramente haya casas en juego, autos y demás. Pero si vamos al tema dinero, es esto, 100 millones de pesos para el ganador”, dijo al respecto el comunicador.

Y concluyó: “Ha trascendido también una imagen del estudio que es mega gigante este año y como dijo Santiago del Moro será más tecnológico”.

