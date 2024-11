Cristina Fernández de Kirchner envió un mensaje a la militancia y debuta como jefa del PJ

En medio de la tierra arrasada de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner se mostrará este domingo en público por primera vez tras haber sido consagrada nueva presidenta del Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ). En el día del militante, y desde Santiago del Estero, la expresidenta se pondrá al frente de la resistencia política a Javier Milei en medio del acercamiento cada vez más explícito del PRO y la UCR a la Casa Rosada.

Cristina encolumnó a todo el peronismo el miércoles pasado en el Instituto Patria luego de la ratificación de la condena por la Cámara de Casación en la causa Vialidad. Cristina y Milei se plantaron en el centro del ring político de cara a las legislativas del próximo año con foco en la provincia de Buenos Aires, principal bastión electoral del peronismo. Sin embargo, la nueva jefa del PJ impulsa un rearmado opositor ampliado en todo el territorio nacional, con los distintos sectores del peronismo y otras fuerzas opositoras.

Ese será parte del mensaje que dará hoy a partir de las 19 en la Asociación Atlética Quimsa, un club de básquet santiagueño, con la presencia del gobernador Gerardo Zamora, del senador y vice primero del PJ José Mayans, el intendente de Merlo Gustavo Menéndez, el exgobernador tucumano Juan Manzur, y el organizador José Neder, en el marco de la celebración del Día de la Militancia.

El mensaje de Cristina Kirchner

"Néstor siempre decía, nos pueden perdonar haber perdido, lo que nunca nos van a perdonar es no haber luchado", fue parte del mensaje enviado este sábado por Cristina a la militancia en un encuentro de la agrupación "Unidos y Organizados" del AMBA. La expansión territorial de su figura comenzó con la instalación de mesas "Cristina Presidenta" en el conurbano y en el interior del país, y se sostuvo incluso resuelta la contienda partidaria interna. La presentación de hoy ratifica la centralidad política que ocupará de cara a la campaña para las legislativas del 2025.

"Perón un día volvió, a pesar de las traiciones, de los medios hegemónicos de comunicación, del poder del gobierno militar y los grupos económicos", fue otro tramo del mensaje de Cristina enviado ayer a la militancia y que algunos interpretaron como la posibilidad de que la ex presidenta regrese a la contienda electoral. "Cuado se tiene una responsabilidad institucional, el camino no es llegar a un cargo sino, al terminar el mandato, haber hecho lo prometido. Esto es esencial, siempre hay que caminar con alegría y esperanza. La especulación no es parte del militante, no hay derrotas definitivas ni triunfo eternos, el militante nunca tiene la seguridad del triunfo", agregó la nueva titular del PJ.

"Tenemos que reflexionar que es un militante, el que prioriza lo colectivo por sobre lo individual, caminando solo se llega mas rápido pero caminando juntos siempre se llega mas lejos. Esa militancia no es sólo partidaria, puede ser social, comunitaria, religiosa o incluso empresarial. El militante nunca tiene un punto fijo de llegada, siempre es caminar y luchar", fue el cierre del mensaje de Cristina en la víspera del acto en Santiago del Estero.

Debut en el PJ

Será la primera aparición pública de la expresidenta ya en condición titular del Consejo Nacional Justicialista luego de la consagración de la lista "Primero la Patria" ante el rechazo de la justicia electoral a la agrupación "Federales un grito de corazón" que encabezaba el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Al acto no fueron invitados ni Quintela, ni Axel Kicillof. El mandatario norteño organizó una jornada de voluntariado en su provincia y el gobernador bonaerense no tenía agenda por el Día de la Militancia.

Cristina Kirchner viene de cruzar a Javier Milei luego de que el libertario celebrara en las redes sociales la ratificación de la condena contra la expresidenta por la Causa Vialidad y de que el Gobierno anunciara que le quitarán la jubilación de privilegio.

"Está apareciendo el pequeño dictadorzuelo que siempre llevaste adentro", disparó la titular del PJ. En una extensa publicación en su cuenta de X, Cristina le habló directamente a Milei y dijo: "Ahora resulta que, además de ser titular del Poder Ejecutivo, querés crear y presidir un 'Tribunal de Honor' para juzgar el honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo de los ex Presidentes y ex Presidenta de la Nación".

FUENTE: Ámbito.