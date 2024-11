La diputada nacional Roxana Reyes, una de las principales impulsoras de esta propuesta, destacó la relevancia de este debate como un paso clave en la lucha contra la corrupción y la protección de los fondos públicos.



“Años trabajando en #SantaCruz con la iniciativa ciudadana ⁦@FichaLimpia;⁩ años de gobierno kirchnerista que lo bloqueó. Este miércoles vamos a tratar en ⁦@DiputadosAR el proyecto para que Ficha Limpia se transforme en ley: nos preparamos para una jornada histórica. No más corruptos en la gestión de lo público”, expresó Reyes en sus redes sociales.



La diputada recordó el largo camino que recorrió este proyecto desde que surgió como una iniciativa ciudadana, enfrentando reiteradas trabas por parte del kirchnerismo.



“Ficha Limpia es una deuda: no hay posibilidad de construir un país justo si no tratamos y sancionamos esta ley. No puede haber condenados manejando los fondos públicos”, señaló la legisladora.



Un freno a la corrupción



La Ley de Ficha Limpia propone inhabilitar para precandidaturas y candidaturas a cargos electivos a quienes hayan sido condenados en primera instancia por hechos de corrupción. Para Roxana Reyes, esta medida es fundamental para asegurar una administración pública transparente y evitar que la corrupción prolifere y sea premiada.



“Necesitamos una Argentina transparente y justa, donde cada funcionario sea un ejemplo de integridad y compromiso con la ciudadanía. Alguien que malversa fondos públicos y es corrupto no puede estar decidiendo sobre nuestra vida”, afirmó.



La diputada también resaltó que la corrupción es una de las principales causas del atraso del país y afecta especialmente a los sectores más vulnerables: “Argentina está especialmente afectada por una crisis de corrupción estructural y sistémica. Las normas deben impedir que personas en conflicto con la ley penal sean parte de la competencia electoral o lleguen a ocupar cargos de representación popular”, agregó.



El largo camino hacia el Congreso



Roxana Reyes, junto a otros referentes como Gustavo Menna, actual vicegobernador de Chubut, ha trabajado durante años para impulsar este proyecto tanto en Santa Cruz como a nivel nacional. Según la legisladora, “Ficha Limpia” es un freno necesario a la corrupción y una iniciativa en defensa de los ciudadanos.



“Todos los que ocupan cargos públicos electivos, como gobernadores, intendentes o diputados, no deben postularse si tienen una condena en primera instancia. Tenemos que dar un mensaje claro: no más impunidad”, sentenció Reyes.



Este miércoles, el Congreso de la Nación será escenario de un debate histórico que podría marcar un antes y un después en la política argentina, con el foco puesto en la integridad y la transparencia.