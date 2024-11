Reclamo por políticas de género y derechos laborales

La marcha se realiza cada 25 de noviembre, en el que se conmemora el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instituido por Naciones Unidas en 1999.

Pero en esta ocasión la movilización es la primera desde que Milei asumiera la Presidencia argentina en diciembre de 2023, cuando puso en marcha un severo ajuste económico, con recortes de gastos y en la estructura del Estado que afectó, entre otras, a las políticas de atención y protección a las mujeres.

Según el Observatorio de Feminicidios coordinado por la organización feminista La Casa del Encuentro, en los diez primeros meses de este año se registraron 243 muertes por violencia de género.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una multitud se movilizó hacia la Casa de Gobierno para exigir políticas efectivas de género y el cumplimiento de derechos laborales. En diálogo con el programa EL MEDIADOR destacaron que la convocatoria fue significativa pese a las dificultades climáticas en el sur. "Me sorprendí bastante con la convocatoria que tuvimos. Si bien en el sur, cuando el clima acompaña, la convocatoria sube más, esto nos pasó. Tuvimos un acto emocionante y pudimos aunar criterios. En los discursos estuvo muy presente esto", expresaron.

El reclamo principal giró en torno al "crecimiento alarmante sobre las denuncias de violencia de género y femicidios". Además, destacaron la movilización simultánea en Plaza de Mayo, donde organizaciones de izquierda, gremios y activistas encabezaron la campaña nacional por el aborto legal. "Es el momento de defender nuestro derecho. Siempre mantuvimos firmes y no confiamos en ningún gobierno ni en los legisladores", remarcaron, subrayando la importancia de la lucha colectiva para proteger los derechos conquistados, como lo hicieron durante la ola verde.

El descontento también incluyó críticas al gobierno actual, al que calificaron como "un desastre para los trabajadores en general y las trabajadoras en particular". En este sentido, denunciaron la precariedad económica que afecta especialmente a las mujeres: "Somos nosotras quienes vemos que no llegamos a fin de mes, no pagamos las cuentas ni les damos lo que necesitan. Es angustiante y la manera que proponemos es que hay que echarlos".

Finalmente, las organizaciones llamaron a reforzar la unidad y la movilización popular para enfrentar las políticas de ajuste y defender los derechos conquistados. "Los argentinos tenemos experiencia de lucha y la clase trabajadora se debe defender", concluyeron.