Mónica Flores, secretaria adjunta de la comisión directiva provincial de la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), se refirió a las conclusiones de las reuniones por la paritaria docente y el paro de 48 horas implementado por los trabajadores este jueves 28 y viernes 29 de noviembre.

La dirigente sindical dialogó en el programa EL MEDIADOR y se refirió a las reuniones establecidas con las autoridades del Gobierno Provincial el último lunes.

La propuesta dispone un aumento de un 11% en el marco de una mejora de 3.5% en octubre, 3.5% en noviembre. “Había gran expectativa por estas paritarias y mantuvieron la oferta, nuestro sindicato había decidido que si no había una mejora se iban a regir las medidas de fuerza”, remarcó Flores.

Además, en referencia a la propuesta recibida el último lunes 26 de noviembre, destacó: “El aumento de la Asignaciones Familiares no es suficiente porque no todos los trabajadores tienen hijos y la mejora no impacta en la totalidad de los docentes”.

En este contexto, señaló que los reclamos se vienen realizando durante todo el año y están centralizados en la necesidad de que los trabajadores docentes superen la línea de la pobreza. “Todavía falta para recuperar salarialmente a los trabajadores docentes que no alcanzan la Canasta Básica Familiar y el sindicato no pudo lograr el objetivo”, declaró.

Finalmente, expresó que las conversaciones internas continuarán el fin de semana de cara al cierre de ciclo lectivo y que en principio, no habría una nueva oferta u otra reunión por paritaria. “El aumento podría confirmarse por decreto, como lo hacía el Gobierno anterior y el plan de lucha va a continuar porque no se establece una mejora”, concluyó.