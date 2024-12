El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, se refirió a la flamante asunción de su cargo y al inicio de su tercer mandato. La ceremonia contó con la presencia del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso.

El dirigente dialogó en el programa El Mediador transmitido por Tiempo FM 97.5 y remarcó la importancia de “trabajar en conjunto para institucionalizar un vínculo natural” entre ambos pueblos y fortalecer los vínculos para desarrollar una agenda de trabajo, cultural y deportiva, entre ambas ciudades.

Por otro lado, manifestó la importancia de mejorar el proceso burocrático de la frontera entre ambas ciudades. “La frontera debe ser más ágil y segura, también se debe incorporar mayor tecnología para enfrentar al narcotráfico”, puntualizó Radonich y reconoció que hay delincuentes que andan en avión y que los controles se establecen en tierra.

Asimismo, recalcó que su flamante tercera gestión de cuatro años, tendrá cinco ejes centrales. “Nuestra Municipalidad es de clase media-baja porque dependemos de los tributos de la economía local, no estamos pasando por el mejor momento económico de nuestro país y las necesidades se multiplican”, puntualizó el alcalde.

En esta sintonía, sostuvo que las expectativas realistas están vinculadas a la mejora del sistema de salud, a la construcción de mayor infraestructura deportiva y de los espacios públicos y que su gestión no establece promesas.

“Esto es una función pública, una casa gigante donde mientras reparas una cosa surge un problema nuevo y existen múltiples necesidades al mismo tiempo, los vecinos me apoyan por la transparencia y justificación de los gastos y mi interacción cercana con la comunidad”, detalló Radonich y sostuvo que su gestión no establece promesas, sino que ejecuta actividades y no le falta el respeto a nadie.

Por otro lado, sostuvo que durante su tercer mandato se desarrollará una nueva campaña de esterilización para disminuir los problemas de salud de los perros de la calle. “Somos una ciudad pet friendly y amamos las mascotas, en tres años vamos a tener un control mucho más notorio de los perritos abandonados”, recalcó.

En otro tema, destacó que no puede esperar la acreditación de recursos o la confirmación de decisiones por parte de las autoridades de Santiago de Chile para concretar acciones de Gobierno. “El presidente Gabriel Bóric va a tener siempre mi afecto y mi respeto porque fue un vecino electo y tiene mandato, más allá de que no tenga una buena opinión de su Gobierno”, concluyó.

Finalmente, reiteró la necesidad de conocer las áreas del Estado por parte de las autoridades nacionales y ratificó la obligación de abandonar las banderas partidarias para gobernar.

“Hay que trabajar y otorgar las condiciones para el desarrollo de las pymes, hay mucho discurso y poca gestión que ha repercutido en los índices de evaluación gubernamental y esto no es bueno para nadie”, concluyó.