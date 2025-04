El Concejo Deliberante de Ushuaia declaró persona no grata al presidente Javier Milei en repudio a sus declaraciones durante el acto del 2 de Abril, realizado en el cenotafio de la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro. Las expresiones del Presidente de la Nación generaron un amplio rechazo, incluyendo una denuncia penal por parte de la Confederación Nacional de Combatientes de Malvinas, que lo acusó del delito de "traición a la Patria", entre otros cargos.

La decisión fue impulsada por la concejal Daiana Freiberger, del bloque Provincia Grande, y obtuvo el apoyo de seis concejales, frente a cuatro que votaron en contra. Respaldaron la iniciativa Analía Escalante (FORJA) y los peronistas Gabriel De La Vega, Nicolás Pelolli, Laura Ávila y Yessica Garay, además de la autora del proyecto.

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Daiana Friedberger, Concejal Ushuaia, se refirió a la presentación de este proyecto.

“Esta presentación del proyecto viene enmarcado en las declaraciones del señor Presidente en su discurso el 2 de abril, la verdad es que para nosotros, Malvinas es una cuestión que se vive día a día, yo creo que se siente más en la Patagonia, por eso impacta las palabras en el discurso del Presidente Milei y por eso es que nosotros pedimos sesión el 3 de abril, ahí fue donde presenté esta declaración porque me parecía inoportuno. Me parece que no solamente teníamos que mostrar repudio por las declaraciones, sino ir un poco más allá”.

Si le hubiera gustado unas disculpas públicas del presidente por sus dichos. “No creo que vaya a suceder porque no son solamente declaraciones desafortunadas sino que se enmarcan en distintas distintas acciones que se vienen desarrollando, me parece que lo grave es eso, por eso ya no lo podíamos dejar pasar y que realmente es un delirio”, aseguró.

Acerca del discurso de la Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. “En definitiva, no voy a realizar meritación de valor respecto a las declaraciones de la Vicepresidenta, entiendo que son cuestiones internas entre el Presidente y la VIcepresidenta pero solo me corresponde mencionar respecto a las declaraciones del Presidente de la Nación que afectan los intereses de la República Argentina en esta cuestión internacional”, explicó.