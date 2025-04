Cristian Pérez: "La situación es insostenible, el gobierno debe hacerse cargo"

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Cristian Pérez, Secretario Adjunto de Camioneros, se refirió a la movilización en la previa del paro del dia de mañana cómo será la marcha de este jueves.

“Hoy la realidad es acompañar a los jubilados con las marchas que vienen realizando prácticamente todos los miércoles, nos hemos puesto de acuerdo con los otros gremios de marchar todos juntos en reclamo a todo lo que está pasando, está muy complicado el tema, hay sectores que tienen sus distintos reclamos donde se quieren hacer escuchar y estaría bueno que la parte del gobierno empiece a actuar con esto”.

La situación actual del sector al que representan. “Hubieron varios trabajadores que se pudieron jubilar con el retiro voluntario, el 80% del trabajo en la actividad petrolera bajo, quedo lo mínimo, yo creo que va llegar a un momento que va terminar reventando porque una de las actividades más grandes que es la petrolera, ha disminuido, ni hablar del comercio. Por eso vamos a salir a manifestar a la ruta como corresponde, esperamos que le gobierno provincial se haga cargo de esta situación”, explicó.

Cómo se hará la manifestación el día de mañana. “Todos piensan que camioneros solo sale a la ruta y corta todo, nosotros lo que hacemos es parar todo el transporte, la hacemos al acosado de la ruta, el ciudadano normal podrá pasar libremente sin ninguna molestia”.

La situación de la gente. “Hay mucho descontento en la calle, todo lleva a lo mismo, pero la gente no quiere salir a protestar por sus salarios, medicamentos, etc. Yo todavía no entiendo por qué la gente no reacciona, todos los vecinos tendríamos que estar en la movilización, entonces, no nos podemos conformar con lo mismo, tenemos una provincia muy rica en todo sentido, que esté pensando esto en Santa Cruz es muy triste”, aseguró.